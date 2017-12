Comment effectuer la mise aux normes d’une installation électrique ?

Article commandité

La première étape de votre projet de réfection consiste à faire inspecter l’installation par un maître électricien et, si cela est nécessaire, le mandater pour sa mise en conformité. Il est important de faire appel à des professionnels afin de vous assurer de la régularité et de la sécurité de votre infrastructure et de ces composants.

Voyons d’ailleurs ce qui constitue réellement une installation électrique... Le Code de construction du Québec1 la définit comme toute installation de câblage sous-terre, hors terre ou dans un bâtiment, pour la transmission d’un point à un autre de l’énergie provenant d’un distributeur d’électricité ou de toute autre source d’alimentation, pour l’alimentation de tout appareillage électrique, y compris la connexion du câblage à cet appareillage. L’installation électrique vise donc l’infrastructure servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé), mais non cet appareillage.

Des électriciens d’expérience pourront vous renseigner sur l’état général de votre installation ainsi que sur les risques et dangers qu’elle comporte, s’il y a lieu. Ils seront aptes à vous suggérer un plan de rénovation complet ou les modifications à apporter.

Mise en conformité… et en sécurité

Le saviez-vous ? La Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) nous rappelle que le tiers des incendies sont d’origine électrique. Les causes varient : usure de l’installation, non-conformité de celle-ci, mauvaise utilisation ou entretien négligé. L’inspection par un professionnel permet, entre autres, de déceler un problème que l’occupant ou le propriétaire ne pourrait voir à l’œil nu.

Les modifications apportées à votre installation électrique dans le but de la rendre conforme aux règles en vigueur doivent être confiées à un électricien qualifié. Il en va de votre sécurité et de celle de votre famille.

Le maître électricien possède l’expertise nécessaire pour des installations et entretiens variés : génératrices ; transformateurs ; démarreurs, disjoncteurs ou sectionneurs ; compteurs ; mises à la terre ou mises à la masse ; etc. Il peut également interpréter des schémas de circuits électriques et vous renseigner sur les mesures efficaces de prévention.

Piscines et spas

La mise aux normes de votre installation électrique concerne aussi votre piscine ou spa.

Rappelez-vous également que le raccordement électrique relié à l’installation d’un chauffe-eau, d’une thermopompe, d’un spa ou de prises de courant et de luminaires doit être réalisé par un maître électricien en vertu de la Loi sur le bâtiment. Vous avez l’intention de faire l’achat d’une piscine ou d’un bain à remous prochainement ? Assurez-vous que votre installateur mandate un électricien pour cette partie des travaux.

Les avantages de la mise aux normes

Outre le respect des règlements, la mise en conformité de votre installation diminue de façon importante les risques d’incendie, de sinistre, d’électrocution et d’accidents électriques bêtes. Les rénovations permettent aussi souvent de belles économies et une protection d’assurance complète en cas d’accident.

Bref, ne vous lancez pas dans ce genre de travaux de réfection si vous n’êtes pas électricien. Laissez-vous accompagner par un expert avant de songer à modifier des composants ou des appareils. Optez pour une inspection sûre et analysez la situation afin de bien cerner les priorités.

1. Régie du bâtiment du Québec : https://www.rbq.gouv.qc.ca/electricite/la-rbq-et-lelectricite/reglementation/definition-dune-installation-electrique.html