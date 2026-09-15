Campagne électorale: les chefs croiseront le fer lors d'un premier débat ce mardi

Les chefs des cinq principaux partis politiques croiseront le fer pour la toute première fois de la campagne électorale ce mardi à l'occasion du «Face-à-face» TVA.

Ce débat est le premier d'une série de trois: les chaînes Noovo et Radio-Canada tiendront le même genre d'exercice les 16 et 23 septembre prochains.

La période des débats est habituellement un moment fort de la campagne, d'une grande importance pour les politiciens, puisque les Québécois sont davantage à l'écoute.

Fait à noter: environ 40 % des Québécois seraient toujours indécis, selon de récents sondages.

Mardi soir, entre 20 h et 22 h, trois grands thèmes seront donc abordés, soit l'économie sous tension, nos impôts, nos services, et l'avenir du Québec, a indiqué TVA.

Les cinq chefs sont:

- Christine Fréchette, de la Coalition avenir Québec (CAQ)

- Charles Milliard, du Parti libéral du Québec (PLQ)

- Ruba Ghazal, de Québec solidaire (QS)

- Paul St-Pierre Plamondon, du Parti québécois (PQ)

- Éric Duhaime, du Parti conservateur du Québec (PCQ)

Seuls MM. St-Pierre Plamondon et Duhaime ont l'expérience des débats. Pour les autres, ce sera un baptême du feu.

Objectif: séduire, rassurer, convaincre. La pression sera forte sur eux pour faire bonne impression et livrer correctement leur message.

On peut notamment s'attendre à ce que Mme Fréchette soit attaquée sur le bilan des huit dernières années de la CAQ.

Fort à parier aussi que le PQ, qui trône au sommet des intentions de vote depuis des années, aura à s'expliquer sur son projet de référendum.

Les mesures à prendre pour protéger le Québec en pleine crise tarifaire causée par Donald Trump pourraient aussi faire l'objet de débats.

Selon le plus récent sondage Léger/Le Journal/TVA, le PQ récolterait 29 % des intentions de vote, le PLQ, 23 %, la CAQ, 21 %, le PCQ, 17 %, et QS, 10 %.

Lundi, les caravanes se sont arrêtées, le temps que les chefs se préparent pour le Face-à-face.

Mme Ghazal a révélé en point de presse à Montréal qu'en plus des simulations avec son équipe, elle faisait de la visualisation, comme les sportifs.

M. Duhaime a déclaré pour sa part se sentir fébrile et nerveux, mais il a ajouté que sa préparation allait bon train grâce à l'expérience acquise lors des débats de 2022.

Les Québécois seront appelés aux urnes le 5 octobre.

Caroline Plante, La Presse Canadienne