Normand Grenier finaliste au prestigieux Prix Jean-Marie-Moreau

La MRC de L’Assomption tient à souligner la nomination de Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne et membre du conseil des élus de la MRC de L’Assomption, parmi les trois finalistes du Prix Jean-Marie-Moreau 2026, décerné annuellement par la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Cette distinction reconnaît une élue ou un élu municipal pour son engagement envers sa communauté, ainsi que pour son leadership et son dynamisme. Créé en l’honneur de Jean-Marie Moreau, président de l’Union des conseils de comté du Québec, devenue aujourd’hui la FQM, le prix vise à mettre en lumière des parcours qui contribuent de façon significative au développement et à la vitalité du monde municipal.

Maire de Charlemagne depuis 2002, Normand Grenier a amorcé son parcours en politique municipale comme conseiller en 1994. Depuis, son engagement l’a amené à contribuer à de nombreuses instances municipales, régionales et provinciales. Membre du conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) depuis 2015, il a récemment été réélu représentant régional de Lanaudière jusqu’en mars 2028.

Au fil des années, Monsieur Grenier a également occupé différentes responsabilités au sein de la MRC de L’Assomption et d’organisations régionales, notamment à titre de préfet suppléant, de président de la Commission de transport et de la Commission agricole ainsi que de représentant de la MRC auprès de plusieurs instances. Son parcours témoigne d’un engagement soutenu envers les enjeux qui touchent les municipalités et la région de Lanaudière.

« La présence de Normand parmi les finalistes du Prix Jean-Marie-Moreau vient reconnaître un engagement de longue date envers Charlemagne, notre MRC et le monde municipal. Depuis de nombreuses années, il met son expérience, sa connaissance du milieu et son énergie au service de sa communauté et contribue activement aux dossiers qui nous rassemblent. Normand est un collègue engagé, qui n’hésite pas à s’impliquer et à porter les enjeux de notre territoire auprès de différentes instances. Au nom du conseil des élus de la MRC de L’Assomption, je tiens à le féliciter pour cette reconnaissance pleinement méritée », souligne Nicolas Dufour, préfet de la MRC de L’Assomption et maire de Repentigny.

Le lauréat ou la lauréate du Prix Jean-Marie-Moreau 2026 sera dévoilé dans le cadre du Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités, qui se tiendra du 24 au 26 septembre 2026.