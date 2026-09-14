Route 131 et chemin Barrette: St-Félix-de-Valois demande au MTMD de passer à l’action 

À la suite de l’accident, impliquant notamment un autobus scolaire, survenu le 10 septembre à l’intersection de la route 131 et du chemin Barrette, la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois revient à la charge auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Elle demande que des interventions concrètes soient planifiées pour améliorer la sécurité de cette intersection, un enjeu qu’elle documente et porte auprès du Ministère depuis plusieurs années.

« Mes premières pensées vont aux élèves, aux familles et aux personnes touchées par cet événement. Heureusement, cette fois-ci, les conséquences n’ont pas été plus graves. Mais cet accident remet à l’avant-plan une intersection pour laquelle nous faisons des représentations depuis des années. Nous ne voulons pas attendre un événement plus grave avant que le dossier avance », a souligné la mairesse, Audrey Boisjoly.

Des démarches qui remontent à 2019

La route 131 étant responsabilité du gouvernement du Québec, les interventions sur cette infrastructure relèvent du MTMD. La Municipalité multiplie néanmoins les démarches pour faire avancer le dossier.

En 2019, elle a mandaté une firme externe pour réaliser un plan de transport et documenter la situation. L’étude a identifié l’intersection comme accidentogène. Elle a été transmise au Ministère en 2020, accompagnée d’une résolution municipale demandant des interventions, notamment l’aménagement d’un carrefour giratoire. Plusieurs rencontres et relances ont suivi.

En 2024, la Municipalité a demandé et obtenu une réduction de la limite de vitesse de 90 km/h à 70 km/h, une mesure qu’elle juge toutefois partielle. En août dernier, le conseil municipal a de nouveau adopté une résolution demandant des ajustements sur ce tronçon de la route 131, particulièrement à l’intersection du chemin Barrette.

« Nous avons documenté le problème, proposé des solutions et multiplié les représentations. Les études et les discussions doivent maintenant mener à des actions concrètes », a ajouté la mairesse.

Une nouvelle intervention auprès du MTMD

Depuis l’accident, la mairesse a de nouveau interpellé la direction du Ministère et demandé une rencontre afin de discuter rapidement des interventions possibles. Elle a également communiqué avec les candidats des différents partis aux élections provinciales pour leur demander de s’engager dans le dossier.

La Municipalité demande maintenant une rencontre rapide avec le MTMD, des interventions concrètes et un échéancier clair pour la suite du dossier.

Les citoyens qui souhaitent également faire connaître leurs préoccupations peuvent communiquer avec le MTMD en composant le 5-1-1 ou en remplissant son formulaire de plainte en ligne.

« Nous allons continuer de porter ce dossier et de tenir la population informée. Notre objectif est simple : que des gestes concrets soient posés pour améliorer la sécurité de cette intersection », a conclu Audrey Boisjoly.