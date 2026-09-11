Ministère de l'Immigration
Les réfugiés ne pourront plus parrainer leurs proches pour devenir résidents
Le ministre de l'Immigration a discrètement mis fin à une mesure qui permettait à certains réfugiés de parrainer leurs enfants ou leurs conjoints en vue de l'obtention d'un statut de résident permanent, sans fournir aucune explication aux défenseurs des réfugiés quant à ce changement.
Cette mesure temporaire permettait à certains réfugiés de parrainer des membres de leur famille qui n’avaient pas été initialement mentionnés dans leur dossier de demande.
En vertu des règles actuelles, un résident permanent se voit normalement définitivement privé de la possibilité de parrainer un membre de sa famille s’il ne l’avait pas déjà mentionné dans son dossier.
Les défenseurs des droits des réfugiés et les universitaires ont fait valoir avec succès que ces règles créaient des lacunes pour les parents qui apprenaient que leurs enfants étaient encore en vie, ou qui avaient eu un autre enfant entre le dépôt de leur demande de résidence permanente et leur arrivée au Canada.
La mesure, entrée en vigueur il y a sept ans pour combler ces lacunes, a expiré jeudi, et un porte-parole du ministère indique que les personnes concernées peuvent désormais demander une dérogation pour des motifs humanitaires ou de compassion.
Cette politique avait été prolongée pour la dernière fois en septembre 2023 et une note de service adressée au ministre de l’Immigration de l’époque indiquait qu’environ 2000 demandes avaient été reçues et qu’il existait un «risque minime» pour l’intégrité du programme.
David Baxter, La Presse Canadienne
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