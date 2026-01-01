Le comité violence conjugale salue le dépôt du projet de loi Gabie Renaud

Le comité violence conjugale de la FTQ Laurentides–Lanaudière a eu l’honneur d’être invité le mercredi 13 mai à l’Assemblée nationale dans le cadre du dépôt du projet de loi Gabie Renaud, une initiative majeure visant à renforcer la prévention et la protection des personnes à risque de violence conjugale.

L'organisme tient à saluer le travail acharné et la ténacité de Ruba Ghazal, cheffe du deuxième groupe d’opposition à Québec solidaire, qui a porté ce dossier avec conviction. « Nous soulignons également la rapidité avec laquelle la nouvelle première ministre, Christine Fréchette, a répondu à cette demande importante», précise-t-on par voie de communiqué.

Pour le comité violence conjugale FTQ Laurentides–Lanaudière, l’instauration d’une loi de type « Clare » représente une avancée concrète vers une justice davantage axée sur la prévention. Cette approche permettrait notamment aux victimes potentielles d’avoir accès à des informations essentielles leur permettant d’évaluer leur niveau de danger et de prendre des décisions éclairées pour leur sécurité.

« Les femmes ont le droit de savoir si elles sont en danger. Informer, prévenir et protéger doit devenir une responsabilité collective afin d’éviter d’autres drames et féminicides. Une prévention efficace doit aussi s’accompagner d’un financement adéquat et durable des maisons d’hébergement, qui jouent un rôle essentiel dans la protection et l’accompagnement des victimes », indique Chantal Bertrand, conseillère régionale FTQ Laurentides–Lanaudière.

Le comité souligne qu’une telle mesure permettrait notamment :

- de reconnaître le droit des victimes potentielles à une information essentielle concernant leur sécurité;

- de prévenir les féminicides avant qu’il ne soit trop tard;

- d’accorder à la prévention une importance égale à l’intervention après les violences;

- de renforcer un filet de sécurité impliquant les corps policiers, les ressources d’aide, les maisons d’hébergement ainsi que les milieux de travail;

- d’assurer une continuité logique avec les revendications syndicales visant la protection des travailleuses vivant de la violence conjugale;

- de rappeler l’importance d’un financement stable et suffisant pour les maisons d’hébergement, afin qu’elles puissent répondre aux besoins grandissants des femmes et des enfants.

La FTQ Laurentides–Lanaudière réitère son engagement à poursuivre son travail de sensibilisation, de prévention et d’accompagnement afin que les milieux de travail fassent partie des solutions dans la lutte contre la violence conjugale.