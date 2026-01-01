Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

FTQ Laurentides–Lanaudière

Le comité violence conjugale salue le dépôt du projet de loi Gabie Renaud

durée 11h00
14 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le comité violence conjugale de la FTQ Laurentides–Lanaudière a eu l’honneur d’être invité le mercredi 13 mai à l’Assemblée nationale dans le cadre du dépôt du projet de loi Gabie Renaud, une initiative majeure visant à renforcer la prévention et la protection des personnes à risque de violence conjugale.

L'organisme tient à saluer le travail acharné et la ténacité de Ruba Ghazal, cheffe du deuxième groupe d’opposition à Québec solidaire, qui a porté ce dossier avec conviction. « Nous soulignons également la rapidité avec laquelle la nouvelle première ministre, Christine Fréchette, a répondu à cette demande importante», précise-t-on par voie de communiqué. 

Pour le comité violence conjugale FTQ Laurentides–Lanaudière, l’instauration d’une loi de type « Clare » représente une avancée concrète vers une justice davantage axée sur la prévention. Cette approche permettrait notamment aux victimes potentielles d’avoir accès à des informations essentielles leur permettant d’évaluer leur niveau de danger et de prendre des décisions éclairées pour leur sécurité.

« Les femmes ont le droit de savoir si elles sont en danger. Informer, prévenir et protéger doit devenir une responsabilité collective afin d’éviter d’autres drames et féminicides. Une prévention efficace doit aussi s’accompagner d’un financement adéquat et durable des maisons d’hébergement, qui jouent un rôle essentiel dans la protection et l’accompagnement des victimes », indique Chantal Bertrand, conseillère régionale FTQ Laurentides–Lanaudière.

Le comité souligne qu’une telle mesure permettrait notamment :

- de reconnaître le droit des victimes potentielles à une information essentielle concernant leur sécurité;
- de prévenir les féminicides avant qu’il ne soit trop tard;
- d’accorder à la prévention une importance égale à l’intervention après les violences;
- de renforcer un filet de sécurité impliquant les corps policiers, les ressources d’aide, les maisons d’hébergement ainsi que les milieux de travail;
- d’assurer une continuité logique avec les revendications syndicales visant la protection des travailleuses vivant de la violence conjugale;
- de rappeler l’importance d’un financement stable et suffisant pour les maisons d’hébergement, afin qu’elles puissent répondre aux besoins grandissants des femmes et des enfants.

La FTQ Laurentides–Lanaudière réitère son engagement à poursuivre son travail de sensibilisation, de prévention et d’accompagnement afin que les milieux de travail fassent partie des solutions dans la lutte contre la violence conjugale.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ottawa a dépensé plus de 800 millions $ en contrats liés à l'IA

Publié à 9h00

Ottawa a dépensé plus de 800 millions $ en contrats liés à l'IA

Ottawa a dépensé plus de 800 millions $ dans les technologies d'intelligence artificielle (IA) depuis 2023, selon des données fournies par le gouvernement fédéral. Ce montant comprend deux contrats déjà annoncés: un contrat de service public de 350 millions $ avec Dayforce visant à remplacer le système de paie Phoenix, en proie à des difficultés, ...

LIRE LA SUITE
Violence faite aux femmes: Le projet de loi «Gabie Renaud» est déposé

Publié hier à 15h00

Violence faite aux femmes: Le projet de loi «Gabie Renaud» est déposé

Le gouvernement Fréchette vient de déposer le projet de loi «Gabie Renaud» afin de permettre aux femmes de connaître le passé violent de leur conjoint. La pièce législative prévoit qu’une personne «qui a des préoccupations concernant le risque que peut présenter un partenaire intime, peut présenter une demande de renseignements». L’idée de ...

LIRE LA SUITE
Le Parti Vert du Québec en mode recrutement de candidats

Publié hier à 13h00

Le Parti Vert du Québec en mode recrutement de candidats

Au cours des dernières semaines, plusieurs personnes ont exprimé leur intérêt à s’impliquer avec le Parti Vert du Québec en vue de l’élection générale de 2026 selon la formation politique.  Certaines souhaitent devenir candidates. D’autres veulent aider comme bénévoles, organiser dans leur région, contribuer aux communications ou participer à la ...

LIRE LA SUITE