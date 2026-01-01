Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Élections provinciales 2026

Le Parti Vert du Québec en mode recrutement de candidats

durée 13h00
13 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Au cours des dernières semaines, plusieurs personnes ont exprimé leur intérêt à s’impliquer avec le Parti Vert du Québec en vue de l’élection générale de 2026 selon la formation politique. 

Certaines souhaitent devenir candidates. D’autres veulent aider comme bénévoles, organiser dans leur région, contribuer aux communications ou participer à la construction d’une alternative politique au Québec.

Une chose revient constamment dans les messages reçus: 

Les gens ont l’impression que les grands partis politiques ne répondent plus aux réalités vécues par la population. Le coût du logement explose. Les services publics s’effritent. L’environnement est mis de côté. Les guerres font des ravages et les jeunes ont de plus en plus de difficulté à envisager l’avenir avec optimisme. Mais malgré ce cynisme ambiant, des gens ordinaires décident de faire un pas en avant en s’impliquant en politique québécoise avec l’équipe du Parti Vert.

- Des étudiants; 

- Des travailleurs; 

- Des parents; 

- Des retraités; 

- Des militants communautaires; 

- Des personnes qui ne se sont jamais impliquées en politique auparavant.

Déjà, 32 personnes provenant de différentes régions du Québec ont entrepris des démarches pour devenir candidates du Parti Vert du Québec en vue de 2026.

Et avec 125 circonscriptions à travers le Québec, il reste encore beaucoup de place pour celles et ceux qui souhaitent se lancer et participer à la construction du mouvement. Voici une liste des circonscriptions disponibles! 

Le Parti Vert du Québec veut rassembler des personnes qui souhaitent défendre 

- l’environnement, les rivières, les lacs et les forêts ;

- des logements et une épicerie abordables ;

- le transport en commun gratuit ;

- une économie plus juste ;

 - la paix mondiale et une politique plus humaine.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Québec solidaire est prêt à gouverner

Publié à 10h00

Québec solidaire est prêt à gouverner

Au terme d’une fin de semaine de congrès riche en débats, les membres de Québec solidaire ont officiellement adopté la plateforme qu’ils proposeront aux Québécoises et aux Québécois lors de la prochaine campagne électorale. Cette feuille de route incarne une vision ambitieuse et crédible pour l’avenir du Québec, et démontre que les solidaires sont ...

LIRE LA SUITE
Zelensky annonce qu'un accord de drones est en négociation avec le Canada

Publié hier à 17h00

Zelensky annonce qu'un accord de drones est en négociation avec le Canada

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays avait entamé les préparatifs en vue d'un accord avec le Canada portant sur la fourniture de drones militaires. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a précisé que 20 pays travaillent déjà avec l'Ukraine sur des accords similaires. La Presse Canadienne a contacté le ...

LIRE LA SUITE
La croissance économique devrait passer avant l'environnement, selon un sondage

Publié hier à 13h30

La croissance économique devrait passer avant l'environnement, selon un sondage

De plus en plus de Canadiens estiment que la croissance économique devrait passer avant la protection de l'environnement dans la politique énergétique du pays, selon un nouveau rapport de l'Institut Angus Reid. L'institut de sondage a publié lundi un rapport indiquant que 61 % des Canadiens considèrent désormais la croissance économique comme la ...

LIRE LA SUITE