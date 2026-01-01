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Inspirée de la «Loi de Clare»

Violence faite aux femmes: Le projet de loi «Gabie Renaud» est déposé

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13 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

Le gouvernement Fréchette vient de déposer le projet de loi «Gabie Renaud» afin de permettre aux femmes de connaître le passé violent de leur conjoint.

La pièce législative prévoit qu’une personne «qui a des préoccupations concernant le risque que peut présenter un partenaire intime, peut présenter une demande de renseignements».

L’idée de cette loi fait son chemin depuis le décès de Gabie Renaud en septembre dernier, présumément tuée par son conjoint. Il avait de lourds antécédents de violence conjugale.

C’est Québec solidaire qui a milité pour l’adoption d’une telle loi inspirée de la «Loi de Clare».

Christine Fréchette en a ensuite fait un engagement durant sa course à la chefferie.

La loi de Clare a été adoptée en Angleterre à la suite du meurtre de Clare Wood par son ex-conjoint en 2009. Ce dernier avait des antécédents de violence envers les femmes.

Plusieurs provinces canadiennes ont déjà adopté ce type de loi, comme la Saskatchewan et le Manitoba.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

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