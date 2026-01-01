Québec solidaire est prêt à gouverner

Au terme d’une fin de semaine de congrès riche en débats, les membres de Québec solidaire ont officiellement adopté la plateforme qu’ils proposeront aux Québécoises et aux Québécois lors de la prochaine campagne électorale. Cette feuille de route incarne une vision ambitieuse et crédible pour l’avenir du Québec, et démontre que les solidaires sont prêts à gouverner.

« Les Québécois n’ont pas besoin qu’on leur dise que tout va mal, ils ont besoin de leaders positifs qui leur proposent une vision différente, ambitieuse et crédible pour l’avenir. J’ai un message à leur transmettre : cette voie de l’espoir, elle est ici, à Québec solidaire. Trop longtemps, le Québec a été gouverné par des partis qui prenaient les mêmes mauvaises décisions politiques sans vision et déconnectées de la vie des gens. Nous proposons une autre voie parce que nous savons que le Québec a tout ce qu’il faut pour mener des grands chantiers à nouveau », a déclaré la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, lors de la clôture du congrès.

« Ce congrès a démontré une chose : pour ramener l’espoir, il faut offrir aux Québécois un vrai projet de société. Le projet solidaire, c’est un pays du Québec plus juste, plus vert et plus démocratique. Un pays qui donne enfin les moyens d’agir collectivement sur notre avenir. Je suis fier de la plateforme que nous avons adoptée en fin de semaine avec nos membres, une plateforme résolument progressiste qui répond aux préoccupations concrètes des gens tout en préparant l’avenir. Notre mouvement a prouvé en fin de semaine qu’il est prêt à gouverner le Québec », a ajouté son collègue Sol Zanetti, également porte-parole de Québec solidaire.

Des mesures fortes pour améliorer la vie des gens

Un panier d’épicerie moins cher :

- Grâce à un projet pilote d’épiceries publiques visant à offrir des aliments locaux à juste prix pour les consommateurs ;

- Grâce à des mesures fortes pour s’attaquer aux pratiques déloyales comme la réduflation, les faux rabais et l’affichage dynamique des prix ;

- Grâce au plafonnement des marges de profits des grandes bannières d’alimentation.

Un plan solide pour régler la crise du logement :

- Grâce à un gel des loyers à l’inflation ;

- Avec le resserrement des sanctions contre les propriétaires abusifs multirécidivistes;

- Avec des mesures pour améliorer l’accès à la propriété.

Une meilleure gestion des finances publiques :

- Avec une taxe sur les grandes fortunes de plus de 25 millions $ net ;

- Avec l’imposition d’un salaire maximal pour les dirigeants d’entreprises recevant des subventions publiques ;

- Avec une réforme fiscale pour s’assurer que tous contribuent à leur juste part.

Une action climatique ambitieuse pour une meilleure qualité de vie :

- En investissant massivement dans le transport collectif ;

- En mettant l’action climatique au coeur de notre vision d’avenir pour le Québec ;

-En créant des emplois de qualité dans une économie plus verte.