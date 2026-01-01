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Poste supprimé il y a plus d'un an

Ottawa rétablira le poste d'envoyée spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité

durée 18h00
23 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Ottawa va rétablir le poste d'envoyée spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité dans les semaines à venir, a déclaré jeudi la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, revenant ainsi sur une décision qui avait conduit à la suppression de ce poste il y a plus d'un an.

S'exprimant lors du Sommet sur l'espace civique d'Ottawa, Mme Anand a affirmé que ce rôle établissait un lien entre le soutien de longue date du Canada aux droits sexuels et à la lutte contre la violence sexiste, et un nouvel accent mis sur la défense.

«Dans les semaines à venir, j’espère annoncer la nomination d’une nouvelle ambassadrice pour les femmes, la paix et la sécurité au Canada, a déclaré Mme Anand. C’est un domaine où nous pouvons combiner l’importance des femmes et des filles dans notre politique étrangère avec la défense et la sécurité.»

Le concept de diplomatie «Femmes, paix et sécurité» reconnaît l’impact disproportionné de la guerre sur les femmes et les filles et promeut leur leadership dans la consolidation de la paix et la prévention des conflits. Il fait partie de la diplomatie d’Ottawa depuis le gouvernement conservateur de Stephen Harper, et le poste d’ambassadrice a été créé en 2019 par le gouvernement libéral de Justin Trudeau.

La décision de laisser ce poste vacant l’année dernière a été vivement condamnée par les organisations humanitaires, qui ont également critiqué le premier ministre Mark Carney pour avoir déclaré qu’il ne qualifierait pas la politique étrangère du Canada de féministe.

En décembre, des dizaines d'organisations ont signé une lettre d'Oxfam Canada exhortant M. Carney à rétablir ce poste et affirmant que le gouvernement ne parvenait pas à faire face à une réaction mondiale croissante contre le féminisme et les droits des personnes LGBTQ+.

À ce moment, lorsqu'on lui avait demandé si le poste serait rétabli, Mme Anand avait répondu que l'envoyée sortante conservait un poste de haut niveau au sein du ministère afin de contribuer à divers programmes, tels que le soutien à la formation des femmes engagées dans les missions de maintien de la paix à l'étranger.

Katrina Leclerc, présidente du Réseau des femmes en paix et sécurité (WPS), a déclaré que la nouvelle de jeudi était inattendue.

«Après plusieurs lettres restées sans réponse de la part des membres de la communauté WPS, c'est une bonne surprise, a-t-elle écrit. Nous sommes impatients d'accueillir la personne nommée et de travailler en étroite collaboration avec elle pour veiller à ce que le Canada reste un chef de file en matière de WPS, en particulier dans le climat politique mondial actuel

Dylan Robertson, La Presse Canadienne

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