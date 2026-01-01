Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Manifestations à Ottawa et ailleurs

La Cour d'appel fédérale se prononcera sur le recours aux mesures d'urgence en 2022

durée 09h00
16 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La Cour d'appel fédérale doit se prononcer vendredi sur la question de savoir s'il était raisonnable pour le gouvernement libéral d'avoir recours à la Loi sur les mesures d'urgence, il y a quatre ans, pour réprimer les manifestations à Ottawa et aux principaux postes frontaliers du pays.

Pendant environ trois semaines, en janvier et février 2022, le centre-ville d'Ottawa a été envahi par des manifestants, dont plusieurs qui bloquaient les rues autour de la colline du Parlement à bord de gros camions.

Le centre-ville, habituellement paisible, était envahi par les klaxons des camions, la fumée de diesel, les campements de fortune et même un jacuzzi et un château gonflables, les manifestants s'étant installés pour de bon.

L'afflux de personnes, dont certaines issues du mouvement d'extrême droite, a poussé de nombreuses entreprises à fermer temporairement leurs portes et a exaspéré les résidants du secteur en raison du bruit, de la pollution et des comportements harcelants.

Les camions ont également bloqué les principaux postes frontaliers avec les États-Unis, notamment ceux de Windsor, en Ontario, et de Coutts, en Alberta.

Si de nombreuses personnes manifestaient contre les restrictions sanitaires liées à la COVID-19, le mouvement a également attiré des gens ayant divers griefs à l'encontre du premier ministre de l'époque, Justin Trudeau, et de son gouvernement.

Le 14 février 2022, le gouvernement a invoqué la Loi sur les mesures d'urgence. Cette décision lui a permis de prendre des mesures temporaires, notamment la réglementation et l'interdiction des rassemblements publics, la désignation de lieux protégés, l'ordre aux banques de geler certains avoirs et l'interdiction de soutenir les participants.

C'était la première fois que cette loi était utilisée depuis qu'elle avait remplacé la Loi sur les mesures de guerre, en 1988.

Dans une lettre adressée aux premiers ministres provinciaux, le 15 février 2022, M. Trudeau a affirmé que le gouvernement fédéral estimait que le pays était entré dans «une situation d’urgence nationale causée par des menaces envers la sécurité du Canada».

La Commission sur l'état d'urgence, qui a procédé à un examen obligatoire après l'application de la loi, a conclu au début de 2023 que le gouvernement fédéral avait satisfait aux normes juridiques très strictes requises pour recourir à cette loi.

La décision du gouvernement Trudeau a également été examinée par la Cour fédérale.

Motifs contestés

L'Association canadienne des libertés civiles et plusieurs autres groupes et individus ont fait valoir devant les tribunaux qu'Ottawa ne disposait pas de motifs légaux valables pour mettre en place les mesures d'urgence.

Le gouvernement, de son côté, a soutenu que les mesures prises pour faire face aux manifestations étaient ciblées, proportionnées et limitées dans le temps, et qu'elles étaient conformes à la Charte canadienne des droits et libertés.

Richard Mosley, le juge de la Cour fédérale aujourd'hui à la retraite qui a entendu l'affaire, a conclu que la décision fédérale ne répondait pas aux critères de raisonnabilité (justification, transparence et intelligibilité) et n'était pas étayée par les contraintes factuelles et juridiques pertinentes.

Le juge Mosley a également tranché que le recours à la loi avait conduit à une violation des droits constitutionnels.

Le gouvernement fédéral a fait appel de cette décision.

En février dernier, l'avocat Michael Feder, qui représente le gouvernement, a plaidé devant la Cour d'appel fédérale qu'il était injuste de la part du juge Mosley de critiquer la décision fédérale avec du «recul».

Me Feder a argué que le gouvernement avait conclu qu'il avait des motifs raisonnables de croire que les conditions légales préalables à l'invocation des mesures d'urgence étaient remplies.

La conclusion du gouvernement n'avait pas besoin d'être «parfaite», a-t-il affirmé. Elle devait simplement être «raisonnable».

Jim Bronskill, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La réduction de l'immigration temporaire a freiné la croissance de la population

Publié le 14 janvier 2026

La réduction de l'immigration temporaire a freiné la croissance de la population

Le resserrement de l’immigration temporaire n’a pas tardé à se faire sentir dans le bilan démographique du Québec. L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) rapporte en effet mercredi que la population du Québec a continué de croître en 2024-2025, mais à un rythme deux fois moins important que l’année précédente. À l’échelle provinciale, le ...

LIRE LA SUITE
L'engagement politique de François Legault salué par plusieurs

Publié le 14 janvier 2026

L'engagement politique de François Legault salué par plusieurs

Les réactions se font nombreuses à la suite de l'annonce de la démission du premier ministre du Québec, François Legault, mercredi matin. Plusieurs ont souligné l'engagement de l'homme politique. Voici les premiers commentaires provenant des partis d'opposition. «Il y aura un temps pour faire le bilan de ses années au pouvoir et ce sont les ...

LIRE LA SUITE
François Legault aura été beaucoup plus qu'une étoile filante en politique

Publié le 14 janvier 2026

François Legault aura été beaucoup plus qu'une étoile filante en politique

Il se dira sans doute bien des choses sur François Legault dans les jours et les mois à venir, mais personne ne le qualifiera d’étoile filante. Son passage aura en effet profondément marqué le paysage politique québécois, et ce, durant plusieurs années. C’est Lucien Bouchard qui avait recruté le comptable et cofondateur d’Air Transat en 1998 ...

LIRE LA SUITE