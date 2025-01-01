10 000 mandats d'expulsion de l'ASFC sont actifs depuis plus d'un an

Plus de 10 000 mandats d'expulsion de l'Agence des services frontaliers du Canada sont actifs depuis plus d'un an, même si l'agence affirme que les expulsions ont atteint un niveau record.

Les statistiques de l'ASFC montrent que plus de 33 000 mandats d'expulsion sont actuellement en attente. Le vice-président de l'agence, Aaron McCrorie, a rapporté que plus de 22 000 personnes ont été expulsées du pays au cours des 12 derniers mois.

L'ASFC indique que près de 30 000 renvois étaient «en cours» au 31 octobre.

M. McCrorie a déclaré que l'ASFC traitait un flux «incessant» de personnes entrant dans le pays, notamment des citoyens revenant de l'étranger, des touristes et des demandeurs d'asile.

La grande majorité des personnes jugées inadmissibles au Canada le sont pour non-respect de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Il peut s'agir de résidents temporaires qui enfreignent les conditions de leur permis.

M. McCrorie a déclaré que seules 2,2 % des personnes jugées inadmissibles au Canada sont interdites d'entrée en raison de leur criminalité.

Il a ajouté que plus de 70 millions de personnes sont passées par les points d'entrée canadiens au cours de la dernière année, notant que «certaines seront déclarées inadmissibles et d'autres ne se conformeront pas aux exigences de quitter le pays».

«Il s'agit donc d'une dynamique constante en termes de nouvelles personnes entrant dans nos registres, a expliqué M. McCrorie. La plupart des gens se conforment, mais certains ne le font pas.»

Des documents, fournis en réponse à une question écrite soumise par la porte-parole conservatrice en matière d'immigration, Michelle Rempel-Garner, montrent que plus de 10 000 ordonnances de renvoi sont en vigueur depuis plus d'un an.

M. McCrorie a affirmé que l'ASFC dispose d'une équipe d'environ 550 enquêteurs à l'intérieur du pays qui travaille à retrouver les personnes faisant l'objet d'un mandat. Il a ajouté que les effectifs augmentent et diminuent en fonction du risque global, car l'ASFC est également chargée de prévenir le trafic de drogue et de faciliter la circulation et le commerce transfrontaliers légitimes.

Les services de police de tout le pays ont également accès aux informations relatives aux mandats d'arrêt de l'ASFC, a indiqué M. McCrorie.

«Il arrive souvent que la police appréhende une personne faisant l'objet d'un mandat lors d'un contrôle routier et qu'elle nous la remette, ou que nous recevions une piste ou un renseignement du public qui nous permette de mener une enquête à l'intérieur du pays et de retrouver quelqu'un», a-t-il déclaré.

L'ASFC affirme qu'elle expulse environ 400 personnes par semaine du Canada, et M. McCrorie a déclaré que de nouveaux mandats sont constamment ajoutés à la liste.

Lors d'une comparution devant le comité de la sécurité nationale de la Chambre des communes mardi, M. McCrorie a comparé l'exécution des mandats d'expulsion au fait de vider l'eau d'une baignoire dont le robinet coule.

M. McCrorie a déclaré qu'au cours des deux derniers exercices financiers, 9500 mandats ont été exécutés, tandis que 7000 autres ont été ajoutés.

Le gouvernement fédéral a annoncé en octobre son intention d'embaucher 1000 agents supplémentaires à l'ASFC.

M. McCrorie a précisé que le recrutement s'étalera sur une période de trois ans afin de s'assurer que les personnes possédant les compétences et l'expérience requises soient recrutées et formées.

David Baxter, La Presse Canadienne