Union des municipalités du Québec

L'UMQ demande à Québec de faire de l'itinérance une priorité nationale

durée 18h00
4 mars 2026
Par La Presse Canadienne

Alors qu'on attend le dépôt du budget Girard, l'Union des municipalités demande à Québec de faire de l'itinérance une priorité nationale, avec des fonds suffisants à l'appui.

Dans un communiqué diffusé mercredi, l'UMQ affirme que la situation des personnes itinérantes «continue de se détériorer partout au Québec».

Elle demande donc de faire de l'itinérance une priorité nationale, «appuyée par des investissements prévisibles, récurrents et à la hauteur des besoins pour les cinq prochaines années». Elle évoque un financement prévisible tant pour les municipalités que pour les organismes communautaires qui s'occupent des personnes itinérantes.

Elle demande aussi que des données sur le phénomène soient colligées et mises à jour et que les interventions suivent en conséquence.

«Le prochain budget sera le dernier du gouvernement Legault. C'est sa chance de se donner les moyens d'inverser la tendance en itinérance en allouant des budgets à la hauteur des besoins observés partout à travers le Québec. Sans impulsion provenant du sommet de l'État, l'augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance dans nos rues va se poursuivre», affirme le président du comité sur l'itinérance de l'UMQ et maire de Québec, Bruno Marchand.

La Presse Canadienne

