Robert Pellerin se présente aux élections municipales à Lavaltrie

Le conseiller municipal Robert Pellerin a pris une décision mûrement réfléchie et a décidé de joindre les rangs de l’Équipe du candidat à la mairie Joël Latour.

Il briguera ainsi les suffrages des électrices et des électeurs du district électoral de la Rivière pour un cinquième mandat le dimanche 2 novembre prochain.

Joël Latour déclare :« sa profonde connaissance des enjeux de Lavaltrie sera un atout majeur pour notre équipe. Déjà, sa présence lors de nos rencontres s’avère plus que profitable. Devant l’insécurité et l’instabilité qui règnent présentement et qui va sans aucun doute se poursuivre au cours des prochains mois, Robert et moi sommes convaincus que les Lavaltroises et les Lavaltrois pourront se fier à des femmes et à des hommes soucieux de gérer le plus efficacement possible le budget municipal ».

Robert Pellerin explique avoir pris la décision de quitter la formation politique du maire actuel, lui reprochant son manque d’écoute et de consultation, ce qui est de plus en plus ressenti au sein de la population lavaltroise.

Il explique : « trop de décisions ont été prises sans avoir au préalable consulté et informé les citoyennes et les citoyens. Des décisions avec lesquelles je n’étais pas en accord mais que j’ai appuyées par solidarité. Avant de prendre une décision finale, nous devons soumettre les projets majeurs, expliquer les raisons qui motivent ces gestes et divulguer les conséquences financières. Les Lavaltroises et les Lavaltrois méritent d’être beaucoup mieux traités ».

Le candidat à la mairie Joël Latour, à propos de la consultation citoyenne, en fait un engagement fort pour son équipe. Il estime qu’il a réussi à convaincre des candidates et des candidats qui sauront relever les grands défis des prochaines années.