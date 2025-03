Le vote par anticipation commence pour l'élection partielle à Terrebonne

Le vote par anticipation à Terrebonne commence ce dimanche et se poursuivra lundi pour les électeurs de la circonscription qui doivent élire leur nouveau député à l'Assemblée nationale.

Élection Québec indique que les bureaux de vote sont ouverts de 9 h 30 à 20 h durant ces deux jours de scrutins. Des journées de vote supplémentaires sont également prévues au bureau de la directrice ou du directeur du scrutin mardi, mercredi et jeudi.

Le gestionnaire des élections précise que des votes auront également lieu dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les résidences privées pour aînés, les hôpitaux, les centres de réadaptation, les maisons de soins palliatifs et les ressources en dépendance. Les électeurs qui ne sont pas en mesure de se déplacer pour des raisons de santé pourront voter à domicile.

Le scrutin a été déclenché à la suite de la démission de l'ex «superministre» Pierre Fitzgibbon en décembre dernier. Le vote aura lieu le lundi 17 mars dans la circonscription de 61 400 électeurs.

Neuf candidatures ont été autorisées. La Coalition avenir Québec (CAQ), qui a remporté les dernières élections avec 49,44 % des voix, présente Alex Gagné. C'est Catherine Gentilcore qui représentera le Parti québécois (PQ), Virginie Bouchard portera les couleurs libérales alors que Nadia Poirier se présente pour Québec solidaire. La bannière conservatrice sera portée par Ange Claude Bigilimana.

Des candidats de plus petits partis se présentent aussi. On y compte Benoit Beauchamp de Climat Québec, Eric Bernier de l'Union nationale, Shawn Lalande McLean du Parti accès propriété et équité, puis Jean-Louis Thémis du Parti culinaire du Québec.

À l’instar de Jean-Talon en 2023, l'élection partielle dans Terrebonne pourrait avoir des répercussions majeures à l’Assemblée nationale. Entre 1976 et 2018, Terrebonne a toujours été péquiste, sauf pendant un bref intermède de 2007 à 2008, lorsque la circonscription a été représentée par l’Action démocratique du Québec de Mario Dumont. Mais les appuis du gouvernement s'effritent dans la circonscription de la Rive-Nord de Montréal au profit du PQ. Malgré la course à deux qui se dessine, les libéraux, les solidaires et les conservateurs comptent se faire entendre dans cette course.

Avec des informations de Thomas Laberge