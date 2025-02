Saint-Alphonse-Rodriguez présente son budget municipal 2025

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez a procédé à la présentation ainsi qu’à l’adoption de son budget pour l’année 2025 lors de la séance extraordinaire du conseil municipal du 10 décembre dernier.

Ce budget s’inscrit dans une vision de continuité et de précaution : le taux de la taxe foncière demeure stable, soit 0,0052 pour 100 $ d’évaluation. Cela représente une augmentation de 0,9 % pour une maison unifamiliale moyenne à Saint-Alphonse-Rodriguez (valeur de 291 610 $).

« Cette année, le conseil a opté pour un budget prudent et responsable », mentionne Isabelle Perreault, mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez. « Nous anticipons des turbulences économiques et la révision du rôle d’évaluation municipale en 2026, deux éléments qui peuvent potentiellement impacter à la hausse le fardeau financier de nos contribuables. C’est pourquoi nous avons pris la décision de consolider nos projets et nos opérations afin de permettre à nos citoyens de garder la tête hors de l’eau si ces événements se produisaient », poursuit-elle.

Les faits saillants du budget 2025 à Saint-Alphonse-Rodriguez

Il y aura la possibilité de quatre versements, plutôt que trois, pour alléger les paiements et une légère augmentation projetée des revenus et faible hausse des dépenses.

Les orientations 2025

Lors de son exercice de planification stratégique et de développement durable, le conseil municipal a identifié six grands chantiers prioritaires qui orientent les actions de toute l'équipe municipale : communications, noyau villageois, environnement, santé des lacs, plein air, culture. Pour chacun de ces chantiers, des orientations sont données et des actions ont été ciblées afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins du milieu et des citoyens.

Parmi les orientations principales, nommons l’optimisation de la gestion des matières résiduelles, en collaboration avec plusieurs municipalités de la MRC de Matawinie. Du côté de la santé des lacs, plusieurs actions seront entreprises en 2025, en continuité avec celles réalisées dans les dernières années, pour informer les citoyens, mais également, maintenir ou améliorer la qualité des milieux humides du territoire. En matière de plein air, l’aménagement des sentiers et commodités entourant l’impressionnante paroi d’escalade extérieure fait partie des projets qui se concrétiseront en 2025. L’amélioration du noyau villageois (sécurité des piétons, aménagement de la plage et du parc Entramis, affichage directionnel, etc.) est un dossier qui occupera aussi l’équipe municipale au cours de la prochaine année.

Finalement, d’autres orientations tout aussi importantes seront également mises de l’avant concernant les travaux publics, l’urbanisme, le loisir et la vie communautaires ainsi que la sécurité publique pour 2025. La Municipalité invite la population à surveiller les outils de communication pour ne rien manquer et être aux premières loges quant à l’actualité municipale.