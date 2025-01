Une nouvelle convention collective entre Joliette et ses cols bleus

La Ville de Joliette a procédé à la signature officielle de sa nouvelle convention collective avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1152 (cols bleus). D’une durée de cinq ans, cette entente couvre la période de 2023 à 2027.

« Nous sommes satisfaits des résultats obtenus grâce aux négociations menées avec le Syndicat des cols bleus. Je tiens à remercier tous les intervenants présents à la table des négociations pour leur collaboration. Ces échanges fructueux ont permis d'atteindre nos objectifs communs : assurer la qualité du service aux citoyens tout en veillant au bien-être de nos employés, dans le respect de notre cadre financier », a déclaré Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette.

Cette signature marque une étape importante dans le cadre des relations de travail entre l’organisation et ses employés syndiqués. La Ville indique que cela a été possible grâce à un dialogue constructif, témoignant de l’importance de la coopération pour trouver un équilibre entre les besoins des employés et une gestion responsable des ressources publiques.

Faits saillants de la convention collective

Dans la convention collective, il est prévu à des augmentations salariales annuelles de 2,5 % pour les années 2023, 2024 et 2025, 2,75 % pour 2026 et 3,0 % pour 2027.

De plus, la grille salariale a été réajustée pour mieux refléter les responsabilités et encourager le développement professionnel.

Et finalement, les employés auront accès à une nouvelle prime de gratification selon l’ancienneté, ainsi que l'augmentation des primes pour les horaires de soir, de nuit, de fin de semaine et de garde.