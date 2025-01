Nouveau projet pilote à Saint-Paul : un budget participatif pour 2025

De nombreuses villes et municipalités à travers le monde choisissent de consacrer une partie de leur budget annuel à un processus de budget participatif pour encourager et favoriser la participation citoyenne. Dans sa planification stratégique et budgétaire 2025, le conseil municipal de Saint-Paul a choisi de joindre le mouvement et de lancer le projet pilote de budget participatif.

Le budget participatif est un processus démocratique permettant aux citoyens de décider comment utiliser une partie du budget de leur municipalité ou de leur ville.

Les citoyens de Saint-Paul âgés de 16 ans et plus sont ainsi invités à soumettre un projet répondant aux critères d’admissibilité, et un vote populaire désignera le projet gagnant. Le proposeur du projet gagnant collaborera avec l’équipe municipale pour sa réalisation. Le montant alloué pour cette première édition est de 25 000 $.

Séance d’information publique

Une séance d'information publique aura lieu à la Mairie de Saint-Paul (10, chemin Delangis) le 6 février prochain à 18 h 30. Le projet de budget participatif sera présenté et l'équipe municipale sera sur place pour répondre aux questions des citoyens et citoyennes intéressé(e)s à déposer un projet.

Une initiative pour renforcer l'implication citoyenne et améliorer la qualité de vie à Saint-Paul

L’implantation d’un budget participatif répond à plusieurs objectifs que la Municipalité de Saint-Paul désire atteindre :

Impliquer les citoyens dans la définition des priorités locales : offrir aux citoyens la possibilité de proposer des projets qui répondent à leurs besoins spécifiques, afin de mieux répondre aux attentes de la communauté.

Renforcer la transparence : permettre aux citoyens de suivre la gestion du budget alloué, les décisions prises et la mise en œuvre des projets sélectionnés.

Encourager l'engagement communautaire : inciter les citoyens à s’intéresser davantage aux affaires de leur communauté et à s’impliquer activement dans celles-ci.

Améliorer la qualité de vie des résidents : financer des projets locaux visant à améliorer les conditions de vie dans les quartiers, tels que la rénovation d’espaces publics, la création de parcs ou l’installation d’équipements communautaires.

Renforcer la participation démocratique : donner aux citoyens l’opportunité de s’exprimer et de participer directement à la prise de décision sur l’utilisation des fonds publics.

Comment déposer un projet?

Les citoyens et citoyennes de Saint-Paul âgé(e)s de 16 ans et plus sont invités à déposer un projet d'ici le 10 mars 2025. Le formulaire est disponible en ligne sur le site Web de la Municipalité et en version papier à la bibliothèque Fernande- Richard.

Tous les détails concernant le projet pilote de budget participatif 2025 sont disponibles en ligne au saintpaul.quebec.