Des locataires se mobilisent pour le droit à des logements sains!

Le 10 décembre dernier, des locataires de Lanaudière ont exprimé leur indignation face à l’inaction des gouvernements sur la crise des logements insalubres dans la région. Cette mobilisation a été organisée par l’Escouade logements sains, un comité créé par Action-Logement Lanaudière.

La journée a commencé par une action à l’intérieur de l’hôtel de ville de Joliette un peu avant la fermeture, rassemblant une quinzaine de locataires et d’allié.es. Les participant.es ont exprimé haut et fort leur exaspération face à des conditions de vie qui mettent en péril la santé et la sécurité des locataires. La mobilisation s’est poursuivie par une tournée en autobus, visitant la municipalité de Chertsey et de Sainte-Julienne qui tenaient des rencontres du conseil municipal ce jour-là.

Ces actions sont symboliques et ont comme objectifs de rappeler aux élu.es municipaux leurs devoirs envers la population qui habite leur municipalité. D’ailleurs, sur place une manifestante mentionnait : « Vous disposez des pouvoirs nécessaires pour intervenir (inspection, amendes, travaux aux frais des propriétaires, expropriation), mais il y a souvent un manque de volonté ou de moyens pour les exercer efficacement. »

Les élus ont été sommés par l’Escouade logements sains d’agir immédiatement pour protéger la santé et la dignité des citoyen.es locataires, sans délai. « Quand l’inaction des élus met des vies en danger, il est de notre devoir de réagir. » mentionne Jessica Lambert M. membre de l’Escouade.

« Vivre dans un logement en mauvais état nuit gravement à la santé. Les décideurs ne peuvent plus fermer les yeux sur cette réalité. » a affirmé Noémi Turbide, intervenante à Action-Logement Lanaudière. D’autres actions sont prévues, car ces problématiques touchent presque l’ensemble des municipalités de la région. « Nous ne nous tairons pas tant que chaque locataire pourra vivre dans la dignité. Restez à l’affût pour nos prochaines missions, des municipalités près de chez vous. » Lance Véronique Pageau, une locataire qui a vécu un calvaire dans une maison infestée de moisissures profondes.

Prochaines étapes, une pétition a été lancée par le comité pour exiger des actions concrètes de la part des gouvernements. Pour plus d’informations sur les actions futures ou pour rejoindre l’Escouade, contactez Action-Logement Lanaudière au 450-394-1778 poste 1 pour Denis Courtemanche.