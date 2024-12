Joliette maintient son engagement en matière de logement social

La Ville de Joliette a adopté le 25 novembre dernier une résolution afin d’octroyer un montant de 1 342 343$ à l’Office municipal d’habitation de Joliette (OMHJ) pour des travaux majeurs de rénovation de 36 logements à loyer modique, actuellement inhabités et désaffectés, situés sur les rues Piette et Boisvert.

Cette contribution financière s’inscrit dans le cadre du Programme de rénovation des habitations à loyer modique, visant à remettre en état des logements afin de les rendre à nouveau habitables. Ce programme répond ainsi aux besoins croissants en matière de logements abordables, en contribuant à améliorer la qualité de vie des familles et à favoriser l'accès à un logement décent pour tous.

Cette initiative n’est qu’une des nombreuses actions entreprises par la Ville ces dernières années afin d'offrir à ses citoyens un cadre de vie digne et de qualité. D'importants investissements ont permis de rénover plusieurs infrastructures existantes, améliorant ainsi grandement l'offre de logements sociaux. Depuis 2022, ce sont 146 logements situés sur les rues Saint-Pierre, Piette, Richard et Boisvert, qui ont fait ou feront l’objet de rénovations majeures d’ici la fin 2025. L’investissement total de ces projets s’élève à 31,7 M$, dont une partie a été financée directement par la Ville.

À titre indicatif, depuis 2021, une portion du budget municipal annuel représentant près de 1,5 million de dollars a été versée à l’OMHJ. Ces investissements permettent non seulement de soutenir la rénovation et l’entretien du parc de logements sociaux, mais aussi de financer une partie du Programme de supplément au logement, qui offre une aide aux locataires en subventionnant

10 % du montant des loyers admissibles.

« L’administration municipale déploie tous les efforts possibles pour garantir à ses citoyens l'accès à des logements à loyer modique, dignes et de qualité. Dans un domaine aussi crucial, l'implication pleine et entière de tous les paliers gouvernementaux est non seulement souhaitable, mais impérative. Ce n'est qu'en unissant nos forces que nous pourrons véritablement faire une différence pour les familles les plus vulnérables et répondre de manière pérenne à leurs besoins fondamentaux en matière de logement. », souligne le maire Pierre-Luc Bellerose.