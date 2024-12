La Ville de Joliette adopte son budget municipal 2025

Les membres du conseil municipal de la Ville de Joliette ont adopté, lors d’une séance extraordinaire, le budget 2025, totalisant des dépenses et des affectations de 94,8 M$.

Un budget élaboré dans un souci de limiter au minimum le fardeau fiscal des contribuables tout en s’assurant de maintenir le même niveau de services offerts aux citoyens.

Un budget réfléchi

Les prévisions budgétaires pour l’année financière 2025 présentent une augmentation des charges de 4,5 M$ comparativement à 2024. « Outre le budget de fonctionnement, qui constitue le socle sur lequel repose notre capacité à œuvrer au quotidien, il est essentiel de rappeler que la Ville porte également la responsabilité d’investir des sommes considérables dans la gestion, le renouvellement et le maintien de ses actifs. Ces investissements stratégiques visent à prévenir toute obsolescence et à garantir la pérennité de nos infrastructures, afin de répondre aux besoins présents et futurs de notre collectivité », mentionne le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Comme annoncé en cours d’année 2024, des investissements majeurs à l’égard des infrastructures (aqueduc, égout sanitaire et pluvial) débuteront en 2025 principalement dans le quartier Sainte-Thérèse et s’échelonneront sur quelques années. En plus de ces investissements majeurs, notons le développement au niveau du transport actif, dont la sécurisation de l’intersection de la route 158, de même que sur la rue Saint-Charles-Borromée, entre Laurier et Papineau et la poursuite de certains travaux amorcés en 2024, tel que le réaménagement de la cour municipale commune à l’édifice Michèle-Pauzé.

Taxes municipales

Rappelons que, tout comme les citoyens, la ville doit faire face à une augmentation des coûts de diverses dépenses en raison de l'inflation des dernières années, et qu'elle met tout en œuvre pour minimiser l'impact direct sur les habitants.

Afin d’équilibrer le budget tout en respectant la capacité financière des contribuables, le conseil municipal a établi le taux de taxe foncière à 0,73 $ par tranche de 100 $, soit une augmentation moyenne de 2,8 %. Notons que l’augmentation globale de nos charges de 4,5 M$ (représentant un peu plus de

5 % par rapport à l’année 2024) est notamment causée par l’augmentation de certaines dépenses, telles que les frais relatifs à la Sûreté du Québec (5 %), la quote-part de l’Office municipal d’habitation (115 %), et les frais supplémentaires de l’évaluateur occasionnés par le dépôt de rôle à venir en 2026 (137 %) pour en nommer que quelques exemples.

Au niveau des différentes tarifications liées aux services (aqueduc, gestion des matières résiduelles et assainissement), c’est une diminution globale de 1 $ pour l’ensemble de ces services.

Programme triennal d’immobilisations (PTI)

Le PTI est la planification, sur un horizon de trois ans, des projets anticipés de la Ville. Les investissements prévus en 2025 s’élèvent à 37 M$ et seront majoritairement financés par un règlement d’emprunt. L’octroi d’aides financières contribuera également au financement des différents projets. Le Programme triennal d’immobilisations 2025-2026-2027, ainsi que les détails du budget 2025 sont disponibles en ligne.