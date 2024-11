Inauguration du parc des Chasseurs à Saint-Félix-de-Valois

Un nouveau parc forestier a pris naissance à Saint-Félix-de-Valois. Il s'agit du parc des Chasseurs. Son inauguration a eu lieu en présence d’Isabelle Perreault, préfète de la MRC de Matawinie le 1er novembre.

Réalisé au cours de l’été, le projet a permis l’aménagement d’un magnifique parc forestier proposant un parcours d’hébertisme en bois à l’angle des rues des Chasseurs, du Lièvre et de la nouvelle piste cyclable aménagée sur le plateau Ramsay.

« Le parc des Chasseurs est un projet qui s’harmonise parfaitement avec notre vision de développement durable et témoigne de notre engagement à soutenir des initiatives locales qui améliorent la qualité de vie dans nos communautés. En offrant des installations qui encouragent les saines habitudes de vie, ce parc devient un lieu privilégié de rencontre, de loisir et de ressourcement pour toutes les générations » , indique Isabelle Perreault, préfet de la MRC de Matawinie

Ce projet a été financé par la MRC de Matawinie grâce au volet Soutien à la compétence de développement local et régional du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi que par le ministère de l’Éducation via le Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE).

« Je tiens à remercier tous les partenaires de ce projet qui nous ont permis d’aménager un très beau parc qui complète à merveille notre réseau avec son parcours d’obstacle en bois rond dans un cadre forestier vraiment enchanteur. C’est une grande année pour nos parcs de quartier avec deux nouveaux parcs et la bonification d’aménagement dans trois autres : Pierre-Dalcourt, Domaine-Crevier et Alphonse-Robillard » , ajoute Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois