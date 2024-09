Des députés demandent plus de discipline à la Chambre des communes

Certains députés demandent plus de discipline au président de la Chambre des communes, Greg Fergus, dans la foulée d'un échange houleux entre deux chefs de parti, la semaine dernière, qui a suscité l'inquiétude de la cheffe du Parti vert, qui craignait une bataille physique.

Pendant la période des questions de jeudi dernier, le chef conservateur Pierre Poilievre et son homologue néo-démocrate Jagmeet Singh se sont affrontés après que M. Poilievre a qualifié M. Singh d'hypocrite et de fraudeur pour son refus de voter pour faire tomber le gouvernement libéral.

Les conservateurs plaident que M. Singh a défié M. Poilievre à se battre, tandis que le leader parlementaire du NPD à la Chambre, Peter Julian, a soutenu que son chef ne faisait que résister à l'intimidation du chef conservateur.

La cheffe du Parti vert, Elizabeth May, craignait que les deux ne commencent à se donner des coups de poing.

Mme May et M. Julian ont tous deux demandé au président d'en faire plus pour maîtriser ces pitreries qui, selon eux, ont dégradé le décorum à la Chambre des communes.

Après l'échange de la semaine dernière, M. Fergus a demandé aux députés de respecter les traditions de longue date de la Chambre, mais il n'a demandé à personne de retirer ses commentaires ou de s'excuser.

Laura Osman, La Presse Canadienne