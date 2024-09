Un café-causerie en formule déjeuner à Saint-Félix-de-Valois

Le conseil municipal de Saint-Félix-de-Valois invite les Féliciens et Féliciennes à un café-causerie spécial en mode déjeuner le 20 octobre prochain au Centre Yvon- Sarrazin. L’événement est gratuit, mais vous devez vous inscrire, car les places sont limitées.

« Nous souhaitons faire un avant-midi de consultation en mode déjeuner, indique Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Les membres du conseil s’occuperont du service et les participants, après une présentation des projets municipaux, seront invités à discuter des enjeux, défis et solutions pour alimenter les décisions du conseil sur ces projets. »

Participation citoyenne

Le café-causerie est un des gestes posés en marge de la Politique de participation citoyenne afin d’améliorer le lien et les communications entre les élus et les citoyens. Cette nouvelle formule a l’objectif de rejoindre le plus de citoyens possibles et de générer des discussions avec les élus, mais également entre voisin.e.s. C’est l’occasion de rencontrer vos élus, mais également de participer à la planification du développement de votre communauté.

Déroulement

Les participants sont attendus le 20 octobre dès 9 h au Centre Yvon-Sarrazin avec déjeuner complet. Les portes ouvriront à 8 h 45. La matinée commence par la présentation des projets municipaux, puis, suivant une période de questions, des discussions de table seront effectuées par thématiques pour un retour de groupe afin de résumer les enjeux et propositions discutées.

Inscription

L’activité est gratuite et réservée aux citoyen.ne.s de Saint-Félix-de-Valois sur réservation car les places sont limitées. La période d’inscription est du 11 septembre 9 h au 11 octobre 12 h (midi) 2024 en ligne via le formulaire: https://fr.surveymonkey.ca/r/cafecauserie20. Vous pouvez également vous inscrire en communiquant avec la réception au 450 889-5589 poste 7700.