Crabtree lance sa politique de la famille, des enfants et des aînés. Incluant la démarche « Municipalité amie des aînés », elle intègre les saines habitudes de vie dans les préoccupations familiales et s'articule autour de six champs d’action : la qualité de vie, le transport actif sécuritaire et les saines habitudes de vie, la sécurité, les loisirs, les services communautaires et les communications.

« Essentielle à la vitalité de notre communauté, la politique vise à soutenir les actions à l’égard des différentes générations qui la composent et à renforcer le sentiment d'appartenance, indispensable au développement et à l'avenir de notre Ville. », souligne Mario Lasalle, maire de Crabtree.

« Mettre au cœur de nos décisions les familles, les enfants et les aînés qui ont choisi de vivre et vieillir à Crabtree est un engagement que nous nous sommes donné il y a plus d’une dizaine d’années. De plus, notre certification Municipalité amie des enfants (MAE) témoigne de notre volonté à valoriser et à reconnaître les enfants comme des citoyens à part entière. », renchérit Sylvie Frigon, conseillère et présidente de la commission des loisirs, de la famille, des aînés et des enfants.

Fruit d’une démarche rassembleuse, ce projet a mobilisé un comité de pilotage constitué de partenaires, de citoyens, du conseil municipal et de l’équipe de la Ville. Les besoins, réflexions et suggestions recueillis lors des consultations citoyennes constituent les bases de cette politique. À travers cette initiative, la Ville entend agir sur plusieurs fronts pour promouvoir le vieillissement actif et améliorer la qualité de vie de chacun des membres de la famille et des aînés de Crabtree.