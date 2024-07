Le Canada signe un «pacte de glace» avec la Finlande et les États-Unis

De hauts responsables des gouvernements canadien et américain affirment qu'un nouvel accord trilatéral avec la Finlande aidera les alliés à construire des brise-glaces pour protéger l'Arctique.

Le «pacte de glace», comme on l’appelle, vise à renforcer les capacités de construction navale des trois pays afin de dissuader les ambitions russes et chinoises dans l’Extrême-Nord.

L'accord a été signé en marge du sommet de l'OTAN, qui se termine jeudi à Washington.

La Finlande est l'un des plus récents membres de l'OTAN.

Les responsables américains qui ont parlé de l'accord aux journalistes ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les alliés veuillent construire entre 70 et 90 brise-glaces dans les années à venir et qu'ils souhaitent que les chantiers navals nationaux profitent de cette production.

Le plan de construction navale du Canada comprend deux brise-glaces polaires dont la construction est prévue à Vancouver et une flotte de six brise-glaces du programme, à construire au Québec.

«Nous sommes déterminés à intensifier notre coopération pour faire en sorte que les régions polaires et arctiques restent pacifiques, prospères et axées sur la collaboration», ont affirmé les dirigeants des trois pays dans une déclaration commune.

Ils ajoutent que ce «pacte de glace» et la construction de nouveaux brise-glaces permettra en Arctique de trouver de «nouvelles routes maritimes plus rapides» qui amèneraient de nouvelles possibilités économiques, en plus de faire baisser les coûts de transport. Dans l’Antarctique, le pacte vise aussi à «favoriser la recherche scientifique et la collaboration internationale».