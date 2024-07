Joliette maintient ses services pendant les vacances de la construction

Pour une première année, tous les services municipaux de la Ville de Joliette resteront pleinement accessibles en personne, par téléphone, ou par courriel, incluant sur l’heure du dîner, pendant les vacances de la construction, soit du 22 juillet au 2 août.

« Cette nouveauté témoigne de l'engagement de la Ville à optimiser l'accessibilité et la qualité des services municipaux offerts à ses citoyens, et ce, même durant cette période de congés estivaux », mentionne le maire, Pierre-Luc Bellerose.

L’hôtel de ville sera ouvert selon l’horaire régulier, du lundi au jeudi, de 9 h à 16 h 30, et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h. En dehors des heures d’ouverture, les citoyens peuvent composer le 3-1-1 ou le 450 7538118 pour toute urgence relative à une infrastructure municipale et nécessitant une assistance immédiate (panne de courant, bris d'aqueduc, etc.).

Cour municipale commune de Joliette

La Cour municipale commune demeure également pleinement disponible, au

450 7538123 ou sur place du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30 ainsi que le vendredi de 8 h 30 à 12 h.