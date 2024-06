Retour du concours de photos de Saint-Félix-de-Valois

Pour une troisième année, la municipalité de Saint-Félix-de-Valois invite les photographes amateurs à soumettre leurs photos pour illustrer le calendrier municipal 2025.

Le but est de trouver les images représentatives des 12 mois de l'année et d'illustrer les plus beaux paysages et attraits de la communauté.

« Depuis deux ans, nos calendriers municipaux sont tout simplement magnifiques grâce à votre contribution, soutient Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Cette année nous vous lançons un défi de valoriser les beaux arbres de la communauté. »

Les arbres en valeur

En effet, le comité consultatif en environnement a eu l’idée de valoriser les beaux arbres de la Municipalité. Le défi est le suivant : prendre en photo un arbre digne de mention dans les quatre saisons. Il y aura une section du calendrier prévue pour les présenter en plus des images pour illustrer les 12 mois de l’année.

Les citoyens et citoyennes participants seront éligibles afin aux tirages de cinq trousses d’outils promotionnels de la Municipalité (épinglette, t-shirt, tasses à café, casquette et chaussettes).

Pour participer

Les citoyens et citoyennes de Saint-Félix-de-Valois ont jusqu’au 27 septembre 2024 pour soumettre leur(s) photo(s) à l’adresse [email protected]. Les photos doivent être de bonne résolution, avec le sujet identifié, ainsi que le nom et le numéro de téléphone du photographe pour pouvoir le joindre.

La sélection se fait sur la base d’un équilibre entre les sujets et les saisons afin d’exposer l’identité de la Municipalité à travers l’ensemble de ses paysages et pour avoir une image en lien avec le mois associé. Consultez les photos des dernières éditions afin de trouver des sujets qui n’ont pas encore été traités.