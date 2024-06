Plan directeur de réfection des infrastructures et investissements majeurs de Joliette

La Ville de Joliette dévoile son plan d’investissement majeur de plusieurs dizaines de millions de dollars pour la réfection des infrastructures d’aqueduc et d’égouts du territoire et l’ajout d’un programme d’aide financière.

Une planification stratégique sur 4 ans

Au moyen d’une analyse hydraulique de son réseau et d’inspections télévisées, la Ville de Joliette a défini ses priorités d’intervention et procédé à la mise à jour de son plan directeur. Ainsi, pour l'année en cours et les trois suivantes, la Ville se concentrera sur les secteurs du centre-ville et du quartier Sainte-Thérèse, soit tel qu’indiqué ci-dessous :

Comme les années précédentes, ces travaux consisteront essentiellement au remplacement des réseaux d’aqueduc et d’égouts combinés par de nouvelles conduites d’aqueduc, d’égout pluvial et d’égout sanitaire. Cette intervention permettra d’améliorer l’efficacité des canalisations. Pendant ces travaux, l’aménagement de surface (bordures et trottoirs de béton, structures de rues, pavages et aménagements paysagers) sera également refait afin d’optimiser la gestion des eaux pluviales.

investissements importants dès cette année afin de procéder à la réfection des infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la ville. La planification des travaux a été établie en fonction des priorités et en respect de la capacité de payer des contribuables joliettain(e)s », mentionne le maire Pierre-Luc Bellerose.

Ajout d’un programme d’aide financière

La Ville compte mettre en place un second programme d’aide financière visant à aider les citoyens à mettre à niveau leurs systèmes de rejet privés. Cette mesure donne suite à un premier programme annoncé en février dernier. Les détails du programme, tels que les critères d’admissibilité et le montant de l’aide financière, seront communiqués ultérieurement.