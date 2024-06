Le caucus des députés de Lanaudière dresse un bilan positif de la dernière session parlementaire pour la région. Les élus se réjouissent de voir que Lanaudière a bénéficié d’investissements concrets et d’avancées majeures dans de nombreux dossiers, répondant ainsi aux demandes du milieu.

Le caucus est composé de : Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation, François St-Louis, député de Joliette, François Legault, député de L’Assomption et premier ministre du Québec, Lucie Lecours, députée de Les Plaines et présidente du Caucus des députés lanaudois, Mathieu Lemay, député de Masson, Pascale Déry, députée de Repentigny et ministre de l’Enseignement supérieur, Louis-Charles Thouin, député de Rousseau et Pierre Fitzgibbon, député de Terrebonne, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Pour aider les municipalités et démontrer l’importance accordée aux gouvernements de proximité, le gouvernement du Québec a signé, à la fin de l’année 2023, le nouveau pacte fiscal avec les municipalités. Cette nouvelle entente rendra la fiscalité municipale plus souple en offrant plus d’autonomie et d’agilité aux élus municipaux pour répondre aux besoins du terrain.

De plus, les élus lanaudois se réjouissent de l’investissement de 1 900 000 $ pour deux projets régionaux d’aménagement du territoire. Financés par l’entremise du plan de mise en œuvre 2023-2027 de la Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire, ces projets visent principalement l’aménagement de milieux de vie durables et le maintien et la mise en valeur de la biodiversité dans la région de Lanaudière.

En reconnaissant les enjeux climatiques auxquels les villes font et vont faire face dans les prochaines années, le gouvernement a déployé son plan climat à la grandeur de la province. Un montant de 8,6 millions, qui découle du Plan pour une économie verte 2030, a ainsi été réparti entre les 6 MRC de Lanaudière.

En santé, des investissements de 400 000$ ont été accordés notamment à La Hutte pour lutter contre l’itinérance et plus de 800 000 à l’organisme Au cœur de l’Il pour assurer un filet de sécurité et prévenir les féminicides liés à la violence conjugale dans la région.

Le Plan d'action gouvernemental des services préhospitaliers d'urgence au Québec visant à renforcer la première ligne a permis d’octroyer des fonds pour la création d’un héliport afin de permettre un meilleur accès aux soins de santé aux populations éloignées. Un couloir aérien expérimental sera aussi mis en place entre Manawan et Joliette, dans une vision plus globale d’innovation pour le transport de demain.

En éducation la ministre de l’Enseignement supérieur et députée de Repentigny a posé plusieurs gestes pour assurer une bonification de l’offre universitaire. Elle a, entre autres, accordé un financement de 550 000 $ à l'UQTR pour la mise sur pied d'un bureau de projet qui permettra la réalisation d’un quartier universitaire à Terrebonne. Elle a aussi donné le mandat à Éducation Lanaudière de rassembler tous les acteurs concernés par la réussite éducative dans la région afin de renforcer l’offre de formation postsecondaire et d’augmenter le taux de diplomation des jeunes lanaudois.

L’habitation demeure une priorité pour les élus lanaudois et pour le gouvernement qui a mis en place plusieurs mesures pour aider le milieu. Dans les dernières années, des investissements de plus de 85M de dollars dans des programmes comme Accès logis, Programme d’habitation abordable du Québec ou Unitéaînés ont permis le développement de plusieurs projets d’habitation partout dans la région. À terme, des logements seront disponibles pour des clientèles vulnérables, que ce soient des familles, des aînés, des personnes handicapées ou des itinérants. De plus, en 2024, une allocation de 14 432 117$ a été octroyée dans Lanaudière pour la réfection du parc des HLM.

Les députés de la région se réjouissent également des investissements record en transport qui ont été annoncés lors de la programmation 2024-2026 du ministère du Transport et de la mobilité durable. Ce sont 285 754 000 $ qui seront investis au cours des deux prochaines années afin d’améliorer, entretenir et sécuriser le réseau routier de la région.

« Nous sommes fiers de voir les investissements et actions annoncés par notre gouvernement pour le développement de notre région. Lanaudière connaît plusieurs défis, dont sa grande proximité avec la métropole, mais la collaboration entre les acteurs régionaux et provinciaux lui permettra de demeurer une région attractive avec une qualité de vie enviable. Nous continuerons à mettre de l’avant les forces de notre région et à trouver de solutions aux défis qu’elle rencontre. Merci aux Lanaudoises et Lanaudois de nous faire confiance! » Le caucus des députés de Lanaudière