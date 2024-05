Présentation du projet de prolongement de la rue Henri-L.-Chevrette

La municipalité de Saint-Félix-de-Valois tiendra une soirée d’information publique le 5 juin prochain 19 h pour le projet de prolongement de la rue Henri-L.-Chevrette.

La rencontre, d’environ une heure, s’adresse aux résidents du secteur touchés par les travaux de prolongement de la rue Henri-L.-Chevrette, ainsi que du réaménagement de l’intersection de l’avenue Poirier et du chemin de Saint-Jean (131) où l’accès à l’avenue Poirier sera fermé à la circulation. Elle permettra de présenter la nature des travaux à réaliser, les nouvelles orientations du conseil afin d’augmenter la capacité d’absorption d’eau du sol et la canopée urbaine (présence d’arbres). La soirée permettra également de vous présenter les échéanciers de travaux, ainsi que les impacts sur le secteur.

« Le contrat pour le prolongement de la rue Henri-L.-Chevrette a été octroyé lors de la séance du 13 mai dernier et nous souhaitons informer et répondre aux questions des résident.es directement touché.es par le projet, mentionne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Comme c’est un projet majeur, c’est une étape prévue par notre Politique de participation citoyenne qui vise à améliorer les communications et la transparence avec les citoyens. »

Les travaux vont donc se réaliser au cours de l’été et de l’automne 2024. Le projet permettra de grandement améliorer la fluidité de la circulation, ainsi que la sécurité des usagers de la route.

Confirmer votre présence

Pour permettre à tous d’assister à la rencontre et comme la salle du conseil est limitée à une cinquantaine de places, il est proposé de suivre la présentation en direct sur la page Facebook de la Municipalité. Le document de présentation sera par la suite ajouté à la page de projet du site Internet : https://st-felix-de-valois.com/developpement/projets/projets-en-travaux-publics/prolongement-de-la-rue-henri-l-chevrette/

Si vous prévoyez être présent à la mairie, veuillez le confirmer par courriel à l’adresse [email protected] ou par téléphone au 450 889-5589 poste 7700.