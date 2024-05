Résumé de l'assemblée générale de Tourisme Lanaudière

Tourisme Lanaudière a tenu son Assemblée générale annuelle le 13 mai dernier afin de dresser le bilan de l’année 2023 et de procéder à l’élection des administrateurs de son conseil d’administration.

L’assemblée générale annuelle a permis le renouvellement du mandat de quatre (4) administrateurs et l’élection de deux (2) nouveaux administrateurs.

Administrateurs réélus :

Mme Claude Christin, Festival de Lanaudière

Mme Catherine Rousseau, Hôtel Château Joliette

Mme Patricia Lebel, Ville de Mascouche

M. Francis Bowmeester, Auberge du lac Taureau

Nouveaux administrateurs :

M. Claudéric Provost, Société de Développement Culture de Terrebonne

(SODECT)

Mme Joanna Barnowski, Ski Montcalm

Cette assemblée fut la dernière de madame Agathe Sauriol à titre de présidente du conseil d’administration. En effet, madame Sauriol a choisi de tirer sa révérence après treize (13) ans à titre d’administratrice, neuf (9) à titre de présidente. Le conseil d’administration a tenu à lui témoigner ses remerciements pour sa grande implication au fil des ans dans la région, mais aussi à l’échelle nationale. En guise de souvenir de cette belle aventure, une œuvre de l’artiste Anne-Marie Charest intitulée « La dame du marché » lui a été remise.

À la suite de l’Assemblée, le conseil d’administration a procédé à la nomination de ces officiers :

Mme Linda Corbeil (Chalets Lanaudière) est nouvellement élue au poste de présidente;

Mme Catherine Rousseau (Hôtel Château Joliette) est nouvellement élue au poste de vice-présidente;

M. Éric Mercier est nouvellement élu au poste de trésorier.

Une croissance qui se poursuit

La région de Lanaudière connaît une expansion touristique qui s'est maintenue en 2023 :

En hébergement :

Les revenus moyens liés aux enquêtes de l’ISQ sont estimés à 78,6 M$,

une croissance de 46,6 % par rapport à 2019 (+9,7 % vs 2022);

Les taux d’occupation moyens annuels s’établissent à 48,8% comparativement à 44,4% en 2019, année de référence d’avant pandémie;

Les attraits et activités :

Les attraits et activités ont connu des hausses importantes durant l’hiver et un été relativement stable, avec une performance plus marquée en juin et septembre.

Ce fut une année riche en évolution pour Tourisme Lanaudière, qui en 2023, a multiplié ses partenariats, démarré de nouveaux chantiers et poursuivi la consolidation d’une équipe de professionnels dédiée à notre industrie. Dès l’adoption du Plan de développement touristique de Lanaudière horizon 2030 : osons le tourisme de demain, à l’automne 2022, des plans d’action et des budgets pour 2023 ont été préparés afin de mettre en œuvre plusieurs actions visant l’atteinte des objectifs propres à ce plan ambitieux.

En plus d’assurer la reconduction des nombreuses actions annuelles en accueil, en promotion et en support aux entreprises, plusieurs nouveaux chantiers ont donc été entrepris.