Grève de la FAE: la ministre LeBel attend une réponse à une offre déposée lundi

La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) amorce sa neuvième journée de grève, mardi, alors que la présidente du Conseil du trésor rapporte lui avoir présenté lundi soir une contre-proposition.

La ministre Sonia LeBel affirme que son offre «permettrait d'améliorer concrètement le quotidien des élèves et des enseignants». Elle n'en a pas dévoilé le contenu.

La ministre dit espérer «un retour positif du syndicat rapidement».

Invitée à commenter, la FAE n'avait pas encore répondu, au moment d'écrire ces lignes.

Plusieurs points sont en litige dans cette négociation entre Québec et l'organisation syndicale qui représente 66 000 enseignants des niveaux primaire et secondaire, dont l'ouverture de classes spécialisées pour les enfants en difficulté et la période d'affectation des enseignants aux classes.

Québec veut devancer à juin l'affectation des enseignants aux classes afin d'éviter la période de pointe de la rentrée en août.

La FAE a amorcé sa grève générale illimitée le 23 novembre. Une de ses instances se réunit toutes les semaines pour évaluer la situation.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne