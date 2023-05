Fonds bleu: l’UMQ veut être priorisée, le ministre refuse

L’Union des municipalités (UMQ) demande que ses membres soient priorisés par le financement du Fonds bleu. Une demande rejetée du revers de la main par le ministre de l'Environnement, Benoit Charette.

Le nouveau président de l’UMQ, Martin Damphousse, a plaidé sa cause mardi matin lors des consultations sur le projet de loi 20 qui instituera le fonds en question.

Il a argumenté que «les municipalités jouent un rôle de premier plan en matière d’aménagement, d’approvisionnement en eau potable et de protection de l’environnement».

Un argument qui n’a pas convaincu le ministre de l’Environnement, qui a soutenu qu’il devait refuser, car tous les groupes allaient demander la même chose.

Le Fonds bleu vise à financer des mesures de protection, de restauration et de mise en valeur de l’eau comme le contrôle et la prévention des inondations ainsi que la conservation des écosystèmes aquatiques.

Le projet de loi spécifie qu’il vise «à apporter un soutien financier aux municipalités et aux organismes à but non lucratif œuvrant pour la protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l’eau».

Le Fonds bleu sera doté d’une enveloppe de 500 millions $.

L’UMQ demande également que soit ajouté au projet de loi «l’approvisionnement en eau potable dans un contexte de changements climatiques à la liste des matières pouvant être financées par le Fonds bleu».

En plus de créer ce fonds, ce projet de loi 20 augmentera les redevances sur l’eau de 900 %.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne