L'Assemblée nationale pourrait recommander l'installation de caméras chez les élus

La réforme Dubé présente un «risque indéniable» pour la continuité des soins aux patients et pour les soins dans les régions éloignées, à cause de la mobilité accrue qu'elle requerra du personnel, juge la FIQ. La Fédération interprofessionnelle de la santé, qui représente 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres professionnelles en ...