La réforme Dubé rendra-t-elle le réseau de la santé plus efficace?

La réforme Dubé réussira-t-elle à «rendre le système de santé plus efficace»? Dans le but de bonifier l'ambitieux projet de loi du ministre, une foule d'intervenants vont être entendus en commission parlementaire mercredi et jeudi. D'autres séances sont prévues au cours du mois de mai.

Mercredi, les parlementaires vont entendre la Commissaire à la santé et au bien-être, la vérificatrice générale du Québec et l'ancien ministre Me Michel Clair qui a présidé la Commission d’étude sur les services de santé et les services sociaux au début des années 2000.

Puis, ce sera au tour de l'Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux, l'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux, et de la Fédération des médecins résidents du Québec.

Jeudi, ce seront le directeur Patient et co-directeur scientifique au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, Vincent Dumez, puis l'Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec, suivis du Conseil pour la protection des malades et du Regroupement provincial des comités des usagers qui prendront la parole.

Le ministre de la Santé Christian Dubé a déposé le projet de loi 15 le mois dernier. Le volumineux document contient plus de 1000 articles et prévoit notamment la création d'une nouvelle société d'État appelée Santé Québec.

Cette nouvelle structure aura la responsabilité de coordonner les opérations du réseau de la santé québécois, alors que le ministère conservera son rôle d'énoncer des orientations et d'allouer les budgets.

À l'approche des consultations, le ministre a insisté sur sa volonté de prendre le temps d'entendre «l'ensemble de nos partenaires, ainsi que les gens du terrain». Il a répété que son projet de loi «est perfectible» et a tendu la main aux acteurs du réseau et aux oppositions pour l'améliorer.

Ugo Giguère, La Presse Canadienne