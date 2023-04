Québec encadrera davantage le vapotage en modifiant un règlement

Le gouvernement du Québec annonce mercredi qu’il modifiera un règlement pour mieux encadrer le vapotage, dans un but de prévention et de promotion de la santé et de saines habitudes de vie, en particulier chez les jeunes.

Québec prévoit ainsi interdire la vente des produits de vapotage comportant une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac, comme c'est le cas pour les produits du tabac. Il limitera aussi à 20 milligrammes par millilitre la concentration maximale en nicotine de tous les produits de vapotage.

De plus, le nouveau règlement va restreindre la capacité des réservoirs et des capsules à 2 millilitres et le volume maximal des contenants de recharge de liquides à vapoter à 30 millilitres.

Un encadrement sera aussi implanté pour certaines caractéristiques des produits de vapotage, notamment celles qui peuvent les rendre attrayants pour les jeunes.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, affirment que ce projet de règlement fait suite aux recommandations du groupe spécial d'intervention sur le vapotage, notamment composé de représentants de divers ministères et organismes gouvernementaux, de l'Institut national de santé publique (INSPQ), de cliniciens et de directeurs de santé publique.

Des données citées par le gouvernement du Québec démontrent que l'usage des produits de vapotage chez les jeunes est en hausse. La proportion des jeunes ayant vapoté dans les 30 jours ayant précédé une enquête a quintuplé en six ans, de 4 % en 2013 à 21 % en 2019.

Les changements nécessiteront une modification du règlement d'application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. La publication du règlement sera suivie d'une période de consultations au cours des prochaines semaines.

La Presse Canadienne