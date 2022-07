Le Parti conservateur du Canada a recueilli le plus d'argent en 2021

Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 1 492 742 $ au Festival de Lanaudière, qui se déroulera à Joliette jusqu'au 7 août. La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, en ont fait l'annonce ...