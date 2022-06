Aménagement d’un nouveau stationnement à la plage Maria-Goretti

La Ville de Saint-Charles-Borromée informe ses citoyens de l’aménagement d’un nouveau stationnement près de la plage Maria-Goretti qui est accessible aux utilisateurs depuis le 17 juin 2022.

La plage Maria-Goretti est un lieu très apprécié des Charlois. Toutefois, l’immense succès de la descente, ainsi que la présence de NaturSup, ont créé des enjeux de circulation dans ce secteur.

«C’est un lieu très populaire, ce dont nous sommes très fiers. Toutefois, le stationnement le plus proche était situé à une grande distance de marche, ce qui compliquait les déplacements des utilisateurs et de leurs équipements. Ceux-ci avaient donc tendance à se stationner en bordure du chemin, bloquant ainsi la descente. Des travaux devenaient nécessaires, afin de favoriser une circulation sécuritaire pour les citoyens et les services d’urgences», explique M. Robert Bibeau, maire de la Ville.

Des travaux importants ont donc été entrepris pour offrir des espaces de stationnement appropriés et sécuritaires aux utilisateurs. Ces aménagements permettront au chemin de reprendre sa vocation de descente pour les embarcations nautiques. Ils favoriseront également une circulation plus fluide des utilisateurs et, en cas de besoins, des services d’urgences.

Ce stationnement servira également aux utilisateurs du terrain de baseball, qui se trouve tout près de la plage Maria-Goretti. Ceux-ci se voyaient souvent dans l’obligation de stationner leur véhicule autour du terrain de baseball. Cet aménagement vient donc répondre à un enjeu de sécurité, en offrant un espace aménagé et sécuritaire réservé aux véhicules.

Des travaux qui s’inscrivent dans une vaste planification

Rappelons que l’aménagement d’un stationnement pour les utilisateurs de la descente Maria-Goretti s’intègre parfaitement aux orientations du Plan stratégique 2021-2030 qui consiste à :