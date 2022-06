Un excédent de 4 273 353 $ pour la Ville de L’Assomption en 2021

La Ville de L'Assomption a déposé son rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021, lors de la séance ordinaire du 14 juin 2022.

Le résultat de cet exercice présente un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 4 273 353 $.

«Cette année encore, le conseil est fier de présenter un rapport financier qui démontre la bonne santé financière de notre Ville, la constance dans son développement et sa croissance. Les résultats obtenus en 2021 viennent appuyer les grands projets en cours de réalisation à L’Assomption», a mentionné Sébastien Nadeau, maire de L’Assomption.

Selon Sébastien Nadeau, c'est l'essor immobilier combiné à d'importantes

transactions stratégiques pour le développement et l’économie de la Ville qui ont largement contribué à la réalisation de cet excédent.

Excédent de fonctionnement

Sur un budget de 40 979 070 $, la Ville a réalisé un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 4 273 353 $. L’excédent d’exercice a été rendu possible principalement grâce à l’évolution du marché immobilier ayant un impact direct sur les revenus de droits de mutation, ainsi que des produits de vente d’immobilisations supérieurs au montant prévu au budget.

En 2021, la Ville a complété la décontamination de l’ancien site d’Electrolux à un coût moindre que prévu. L’année a aussi été marquée par la vidange des boues au service de l’hygiène du milieu, ainsi que par de nombreuses demandes de raccordements aux infrastructures de la Ville, attestant ainsi de la reprise économique au niveau de la construction.

L’effet financier de la pandémie s’est limité cette année à un impact sur les activités de loisirs offertes et par la contrainte de la limite du nombre de personnes imposées.

Réalisations 2021

L’année 2021 a été marquée par un gel des taux de taxes foncières ainsi que par la mise en place et la continuité de projets porteurs autant au niveau économique que communautaire. Plusieurs nouveaux espaces récréatifs en témoignent tels que la deuxième butte à glisser au parc du Partage, l’aménagement des parcs des Moissons et Courcelles et la disponibilité d’une zone de baignade surveillée au parc Léo-Jacques.

En plus des grandes avancées qui ont été réalisées dans l’élaboration du développement de la zone Agtech, plusieurs kilomètres de routes ont été réparés (Vaillant, Claude, Paré, Chemin du Roy, rang de la Presqu’île), la Ville a acquis une autopompe pour la desserte incendie en plus de finaliser sa nouvelle caserne, et a procédé à une réfection de nombreux ponceaux sur son territoire.

«Les résultats de 2021 positionnent avantageusement L’Assomption en mettant en place des projets qui auront de grands impacts sur son économie et son développement durable. L’excédent réalisé contribue à

la mise en place des leviers financiers efficaces donnant des options supplémentaires pour financer ses projets sans surcharger son endettement», a souligné le maire.