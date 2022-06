5 M$ pour développer l'offre d'activités de plein air dans Lanaudière

Le gouvernement du Québec accorde un soutien de 5 millions de dollars pour le développement de l'offre d'activités de plein air dans Lanaudière.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, en a fait l'annonce vendredi passé au parc régional de l'Île-Lebel, à Repentigny.

«Lanaudière a tout le potentiel pour s'imposer comme un paradis du plein air quatre saisons, et le projet coordonné par Loisir et sport Lanaudière, avec la collaboration des acteurs locaux, lui permettra assurément d'atteindre cet objectif. Notre gouvernement est très fier de contribuer à cette initiative d'envergure, qui générera d'importantes retombées touristiques et économiques pour les Lanaudois comme pour l'ensemble des Québécois», mentionne Caroline Proulx.

Ce projet est piloté par Loisir et sport Lanaudière, en collaboration avec de nombreuses municipalités, parcs régionaux et organismes gestionnaires.

«Si la région de Lanaudière jouit déjà d'un rayonnement indéniable auprès des amateurs de plein air, ce projet permettra de bonifier ses installations et de créer un produit qui saura répondre aux demandes des résidents et attirer une nouvelle clientèle internationale. À titre d'ambassadeur, je désire souligner l'engagement historique des six MRC qui ont accepté d'appuyer ce dossier ainsi que la contribution des organismes du milieu», explique Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat et ambassadeur lanaudois du plein air.

Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique

Allouée dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, cette contribution financière soutiendra la mise en place de deux corridors de plein air, un dans les montagnes de la région et l'autre sur les rives fluviales à la confluence des rivières des Prairies, des Mille Îles et L'Assomption et du fleuve Saint-Laurent, de Terrebonne jusqu'à Berthierville.

Ce projet constitue la première phase d'une stratégie de développement récréotouristique de la région par le plein air. Il consiste notamment à augmenter le nombre et la qualité de sites de plein air et de parcs et à construire des bâtiments d'accueil, des belvédères, des sites de camping et des refuges de manière à améliorer la capacité d'accueil des sites.

Il consiste aussi à harmoniser la signalisation et la cartographie et à décarboner des équipements d'entretien et de transport grâce à l'électrification. Le projet se concentre aussi à permettre l'homologation du premier sentier de grande randonnée de proximité périurbaine au Québec et à soutenir la mise en place d'une éthique dite «sans trace» partout sur le territoire.