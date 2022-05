Profits records des pétrolières: Gabriel Ste-Marie exprime ses exigences

Alors que l’industrie pétrolière enregistre des profits records en raison du prix élevé des carburants, Gabriel Ste-Marie, député de Joliette, a exigé que le fédéral coupe l’ensemble de ses subventions au secteur et redirige ces sommes vers le soutien aux plus vulnérables ainsi que vers la transition écologique.

« Qu’attend Ottawa pour intervenir et aider la classe moyenne? », questionne Gabriel Ste-Marie.

Alors que l’effet combiné de la pandémie et de la guerre en Ukraine entraîne une hausse vertigineuse du cours du pétrole dans le monde entier, les pétrolières, dont le coût d’extraction demeure le même, ont enregistré des profits inégalés au premier trimestre de 2022.

« Les citoyens déboursent deux fois. Ils paient pour les profits records des pétrolières à la pompe, puis ils paient à même leurs impôts pour les subventions faramineuses que le fédéral leur verse. C’est le salaire de la classe moyenne qui est transféré directement aux milliardaires du pétrole. Le gouvernement n’est pas en mesure de faire baisser le prix des carburants, mais il est certainement capable de cesser d’offrir l’argent des contribuables aux pétrolières et de le réinvestir en soutien à la population et dans la transition verte », s'est exprimé Gabriel Ste-Marie.

Le député de Joliette ajoute que le parti est conscient du fardeau de l’inflation qui pèse pour la population avec les hausses incessantes des dernières semaines. « Nous demandons au gouvernement de mettre fin aux subventions qu’il octroie aux pétrolières. Au Bloc, nous avons différentes solutions pour aider les citoyens et les entreprises à faire face à l’inflation, notamment : doubler le remboursement de TPS pour les trimestres où l’inflation dépasse la cible de la Banque du Canada et le verser tous les mois; majorer, en fonction de l’inflation, le versement mensuel de l’allocation pour enfants; ainsi qu’appuyer de manière ciblée les secteurs (principalement les PME), souffrant de la hausse des prix des intrants, notamment le pétrole. Soulignons qu’une demande d’enquête a été déposée en mars dernier au Bureau de la concurrence afin de s’assurer que les prix de l’essence ne fassent pas l’objet de collusion ou de pratiques déloyales. Cette façon de faire permet de garder les pétrolières sur le droit chemin », en convient-il.

Parallèlement, le Bloc Québécois dénonce les subventions que consent toujours le gouvernement Trudeau à cette industrie, notamment l’octroi d’une garantie de prêt de 10 G$ à Trans Mountain, dévoilé jeudi matin, qui s’ajoute à l’annonce d’une nouvelle subvention de 2,4 G$ aux pétrolières figurant au dernier budget pour le captage et le stockage de carbone. Le gouvernement fédéral avait pourtant promis d’abolir ses subventions au secteur des énergies fossiles en 2009.

« Les principales nouvelles annonces de financement du fédéral, dans le budget comme dans l’actualité, visent directement le pétrole alors que l’impact du prix de l’essence démontre plutôt à quel point il est urgent de réduire notre dépendance », a déploré le député bloquiste.

« On a d’un côté des entrepreneurs du Québec dans des secteurs comme l’agriculture, le camionnage indépendant et la pêche que la hausse du prix des carburants menace carrément de faillite; on a des citoyens moins nantis, particulièrement en région, qui n’arrivent plus à sortir de chez eux à cause du prix de l’essence. Tous ces gens-là ne reçoivent pas un sou en soutien du fédéral. Mais de l’autre côté, des pétrolières qui engrangent des profits records continuent de se faire subventionner à coups de milliards en argent des contribuables par Ottawa. C’est une injustice inacceptable que Justin Trudeau doit corriger immédiatement », a conclu Gabriel Ste-Marie.