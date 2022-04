Salle comble pour l'investiture d'Amélie Drainville en tant que candidate solidaire pour Berthier

C’est Amélie Drainville qui portera les couleurs de Québec solidaire dans Berthier lors de l’élection provinciale du 3 octobre prochain, et plus de 90 personnes se sont déplacées pour cette soirée d’investiture à l’ambiance électrisante.



La candidature a été officialisée lors de l’assemblée d’investiture qui s’est tenue le 23 avril dernier, à la Salle communautaire de Saint-Norbert.



Amélie Drainville est convaincue qu’élire une députée solidaire dans Berthier en 2022 est possible.

« On travaille sans relâche depuis quatre ans pour préparer notre association en vue des élections et le travail porte ses fruits : il n’y a jamais eu autant de membres solidaires dans Berthier et on sent l’engouement pour nos idées! », a déclaré Amélie Drainville à la foule réunie pour l’assemblée d’investiture.



La porte-parole de Québec solidaire Berthier sera sur la ligne de départ parce qu’elle est persuadée que Berthier a besoin d’une députée solidaire, écologiste et pour qui la priorité est de défendre ce territoire qui lui est cher, tout comme les gens qui le partagent.

« J’y crois profondément et je vais tout donner pour qu’on y arrive ensemble. Je suis une femme de terrain, et j’ai hâte d’aller à la rencontre des gens. Vous allez nous voir partout! », a-t-elle poursuivi.



Présent pour l’occasion, le député d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, s’est dit impressionné par la force du mouvement dans Berthier et par l’ambiance survoltée qui régnait dans la salle.

« Les gens de Berthier vont avoir le choix sur leur bulletin de vote d’élire une députée qui va défendre la justice climatique et une agriculture de proximité écologique. Connectée sur la réalité des gens de Berthier, Amélie sera une voix forte pour sa région à l’Assemblée nationale. Je suis convaincue qu’elle sera une députée dévouée pour améliorer la vie des gens d’ici », s'est exprimé Alexandre Leduc, enthousiasmé par cette nouvelle candidature solidaire.



La candidate habite l’Île Dupas depuis toujours. Lanaudière est la région qui l’a vue grandir. Son engagement politique est profondément ancré ici.



« Les prochaines élections seront décisives. Les périls auxquels on fait face sont nombreux: crise climatique, abandon de nos services publics, emballement du coût de la vie. On a le devoir de se montrer à la hauteur de ces défis et c’est bien ce que je compte faire », a expliqué la nouvelle candidate solidaire.



Les citoyen.enne.s peuvent communiquer avec la candidate via sa page Facebook ou à l'adresse [email protected]





Une candidate engagée



Âgée de 25 ans, Amélie Drainville s’est engagée au sein de différents projets veillant à l’amélioration de la qualité de vie et de l’environnement des citoyennes de Berthier au cours des dernières années.



Son implication dans son milieu de vie lui a d’ailleurs valu le titre de Personnalité de l'année de L’Action D’Autray et le prix Porteuse d’espoir du Jour de la Terre en 2020.

En tant que porte-parole et coordonnatrice de l’association de QS-Berthier, Amélie a été très présente sur le terrain dans Lanaudière lors des quatre dernières années, que ce soit dans les mobilisations pour la protection des forêts ou encore l’événement unique Territoire et solidarité qui s’est tenu à Sainte-Émélie-de-L’Énergie avec Catherine Dorion en août dernier.

Elle complète présentement une maîtrise en études politiques appliquées s’intéressant aux politiques agricoles québécoises.