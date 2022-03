Le Québec a besoin de 100 TWh pour atteindre la carboneutralité d’ici 2025

Le Bloc Québécois et ses députés de Joliette et de Berthier-Maskinongé, Gabriel et Yves Perron, ont commenté l’entente entre le NPD et le gouvernement libéral, qui annonce un train de mesures centralisatrices à l’encontre des juridictions du Québec et des provinces. « Le NPD confirme ce qu’il fait déjà depuis plus de deux ans, c’est-à-dire, voter sur commande selon la volonté des libéraux. Il est inacceptable que cette alliance vienne avec une série de mesures centralisatrices destinées à marcher sur les juridictions du Québec et des provinces, à commencer par la santé. Attendez de voir « le party » lorsqu’il sera question de laïcité ! Un gouvernement néo-libéral sur la laïcité ; ce sera du joli! Le Bloc est le seul parti qui ne tournera jamais le dos au Québec sur cette question, comme pour tous les enjeux où la volonté et les intérêts des Québécois doivent être mis de l’avant », assure le chef du Bloc Québécois, Yves‑François Blanchet.