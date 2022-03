Gabriel Ste-Marie accompagne Louise Chabot dans le cadre de sa tournée sur l’assurance-emploi à Joliette

Le Bloc Québécois a amorcé aujourd’hui une tournée du Québec portant sur une réforme pressante du régime de l’assurance-emploi, en compagnie des députés de la région de Lanaudière, Louise Chabot et le député de Joliette, Gabriel Ste-Marie.

Rappelons que Louise Chabot est la porte-parole du Bloc Québécois, en matière de Travail, Emploi, Développement de la main d’œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap.

« Il est essentiel de rappeler au gouvernement l’urgence de réformer l’assurance-emploi dès maintenant, car le statu quo n’est plus possible. La couverture de l’assurance-emploi doit être élargie au plus grand nombre de travailleuses et de travailleurs : c’est une question d’équité. C’est ce que le Bloc Québécois propose depuis longtemps et c’est pourquoi nous entamons une tournée des régions du Québec », a déclaré Louise Chabot.

Les députés bloquistes de la région de Lanaudière étaient aux côtés de Louise Chabot pour marquer le coup d’envoi de cette tournée.

Monique Pauzé, députée de Repentigny; Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé; Nathalie Sinclair Desgagné, députée de Terrebonne; Gabriel Ste-Marie, député de Joliette et Luc Thériault, député de Montcalm, ont ainsi voulu signifier l’importance cruciale de cette réforme réclamée par le Bloc Québécois.

Pour débuter la tournée dans Lanaudière, Louise Chabot, Nathalie Sinclair Desgagné, Yves Perron et Gabriel Ste-Marie ont réalisé une rencontre au Carrefour des organismes de Lanaudière à Joliette.

Ils ont discuté avec l’organisme Action Dignité Lanaudière et ont abordé les objectifs de la tournée, les priorités du parti, les revendications et les positions de l’organisme, les consultations en cours, ainsi que la mise à jour de la situation, puis les actions mises sur pied jusqu’à présent.

La journée s’est poursuivie au Centre de femmes situé à Joliette. Louise Chabot et Gabriel Ste-Marie ont échangé avec les femmes présentes sur place.

Également, un peu plus tard dans la journée, une autre rencontre s’est déroulée cette fois-ci au bureau de circonscription à Joliette du député de Joliette. Celle-ci a permis de continuer à faire le point sur l’assurance-emploi avec la CSN Lanaudière avec Mme Chabot et Mme Pauzé, puis M. Thériault et M. Ste-Marie.

« La pandémie a mis en évidence la nécessité d’une réforme du programme pour les travailleuses et travailleurs. La réforme de l’assurance-emploi devait être faite pour hier. Il y a urgence! La ministre et le gouvernement doivent entendre le message que nous lançons », a affirmé Louise Chabot.

En effet, les problèmes vécus par les travailleurs sont complexes et nombreux; que l’on pense à l’insuffisance des prestations spéciales de maladie qui sont actuellement de 15 semaines, ou bien aux règles actuelles qui discriminent les femmes en congé de maternité en cas de perte d’emploi.

« Ma collègue Louise Chabot a entamé sa tournée, hier, des régions du Québec pour rappeler au gouvernement l’urgence de réformer l’assurance-emploi, et ce, dès maintenant. Rappelons que le Bloc propose cette initiative depuis un moment. Je me réjouis que la tournée débute dans Lanaudière et plus particulièrement à Joliette. Je suis persuadé qu’elle permettra de lancer un message fort et de sensibiliser les organismes, puis les différents acteurs au Québec », a fait valoir Gabriel Ste-Marie.

« Au Bloc Québécois, nous sommes pour des normes d’admissibilité plus inclusives, une hausse du nombre de semaines et du taux des prestations, corriger les règles discriminatoires envers les femmes, éliminer la période du trou noir que vivent les travailleuses et les travailleurs saisonniers et augmenter les prestations de maladie à 50 semaines. Pour ces raisons et bien d’autres, vous êtes invités à signer notre pétition en ligne afin que la ministre entende notre message », le député de Joliette a-t-il poursuivi.

La visite du Bloc Québécois dans la région de Lanaudière s’inscrit dans la première étape d’une tournée du Québec qui se poursuivra la semaine prochaine dans la région de la Capitale-Nationale.

Pour signer la pétition, vous pouvez suivre le lien suivant : https://www.louisechabot.quebec/tournee-assurance-emploi