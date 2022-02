Rawdon, de tout cœur avec ses citoyens d’origine ukrainienne et russe, met à leur disposition ses appareils informatiques

À l’instar des gouvernements du Québec et du Canada, Raymond Rougeau, maire de la ville de Rawdon, condamne la récente attaque militaire russe en Ukraine et offre de tout coeur, du fait-même, son support à ses citoyens d’origine ukrainienne et russe.

En effet, le contexte international actuel suscite de l’inquiétude pour plusieurs familles rawdonnoises.

C’est pourquoi, en cas de besoin, Rawdon place à leur disposition des appareils informatiques pour prendre contact avec leurs proches.

Ainsi, les Rawdonnois touchés et intéressés à disposer de ces équipements n’ont qu’à joindre directement l’hôtel de ville au 450 834-2596, poste 7162.

Rappelons que Rawdon, forte de sa diversité, représente la plus importante municipalité de la MRC de Matawinie, composée de plus de 12 164 citoyens issus de plus de 40 communautés culturelles.