Reconstruction des CHSLD Parphilia-Ferland et Saint-Eusèbe en Maison des aînés

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, annoncent qu’une nouvelle maison des aînés sera construite dans la région de Lanaudière.

« L’annonce de la reconstruction des CHSLD Parphilia-Ferland et Saint-Eusèbe en une Maison des aînés est une excellente nouvelle pour les aînés de Lanaudière et leurs proches. Nous pouvons être très fiers de ce projet qui favorisera l’épanouissement des résidents, dans le respect de leur besoin d’intimité et de sécurité. Un tel projet démontre que notre gouvernement fait des choix cohérents pour que nos aînés aient accès à des milieux de vie de qualité », souligne Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière.

Cette nouvelle installation, qui sera située sur le terrain du Centre hospitalier de Lanaudière à Saint-Charles-Borromée, permettra de relocaliser les résidents des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Saint-Eusèbe et Parphilia-Ferland.

Ce site permettra d’offrir à 288 résidents un milieu de vie à dimension humaine, constitué de vingt-quatre unités climatisées de 12 places chacune, et comportant des chambres individuelles avec toilette et douche adaptées pour chaque résident.

Ce nouveau type d’hébergement rappellera davantage un domicile et favorisera les contacts humains ainsi qu’un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches.

De plus, l’environnement de la maison des aînés facilitera l’application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d’éclosion.

Cette transformation sera aussi bénéfique pour le personnel qui travaille dans ce milieu, et contribuera d’ailleurs à l’attractivité et à la rétention du personnel.