Pénurie de main d’œuvre en éducation : Québec annonce de nouvelles mesures

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, ainsi que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, ont annoncé aujourd'hui plusieurs mesures visant à attirer, à former et à requalifier un plus grand nombre de ressources d'ici 2026 afin de répondre aux besoins criants de main-d'œuvre dans le réseau de l'éducation.

Ces actions s'ajoutent à celles déjà annoncées au cours des dernières semaines dans le cadre de l'Opération main-d'œuvre.

Dans le but d'attirer du personnel d'expérience dans le réseau scolaire notamment, le gouvernement confirme qu'il souhaite pérenniser l'incitatif financier mis en place le 21 septembre 2020 dans le contexte de la pandémie, afin de favoriser un retour à l'enseignement du personnel retraité.

Pour l'année scolaire 2020-2021, cet incitatif a permis d'attirer 700 enseignants retraités pour épauler le réseau de l'éducation. Des discussions sont en cours en ce sens avec les différents partenaires impliqués.

Les enseignantes et enseignants ayant pris leur retraite sont désormais rémunérés selon l'échelle salariale qui prévalait lors de leur départ, et ce, dès leur premier jour de suppléance. Concrètement, un enseignant récemment retraité pourrait toucher, près du double de la rémunération maximale habituelle, soit une rémunération quotidienne maximale d'environ 412 $, comparativement au taux maximal habituel de 212,15 $, sans pénalité sur ses prestations de retraite.

Contrats de remplacement

Afin d'assurer une plus grande stabilité et de favoriser la rétention des enseignants, des contrats à temps partiel pourront également être accordés à des enseignants qualifiés ou détenteurs d'une tolérance d'engagement, leur permettant de cumuler des tâches de remplacement et de suppléance jusqu'à concurrence d'une pleine tâche.

Cette mesure facilitera notamment les remplacements d'enseignants titulaires en cours d'année.

Elle a aussi pour objectif de rendre la profession enseignante plus attrayante, particulièrement chez les jeunes enseignants, qui composent principalement le groupe de suppléants occasionnels.

En prévision de la rentrée scolaire 2022-2023, le gouvernement souhaite aussi accélérer le processus d'affectation du personnel enseignant afin de pourvoir un maximum de postes avant le 1er juillet et ainsi favoriser la rétention et la stabilité de ce personnel. En ce sens, le ministre de l'Éducation a fait parvenir au réseau une directive ministérielle afin d'inciter les intervenants locaux à devancer leurs séances d'affectation, ce qui permettra aux enseignants de connaître leur poste à l'avance en vue de la prochaine rentrée.

Des discussions sont également en cours avec les organisations syndicales.

Formation en service de garde

Parce que les besoins en main-d'œuvre sont aussi très importants du côté des services de garde en milieu scolaire, le gouvernement investira 22,6 millions de dollars sur cinq ans pour mettre en œuvre différentes actions afin de former davantage d'éducatrices et d'éducateurs.

Par exemple, la formation en ligne sera encouragée de façon que les éducatrices et éducateurs déjà en emploi puissent compléter une attestation d'études professionnelles (AEP).

Le réseau sera aussi soutenu pour le développement et la mise en œuvre de l'apprentissage accru en milieu de travail.

Une offre de services de francisation à visée professionnelle sera également élaborée afin de permettre aux futurs éducateurs et éducatrices récemment immigrés d'acquérir plus rapidement le lexique propre à ce métier et d'améliorer leurs compétences en communication orale dans un contexte d'intervention en milieu scolaire.

De plus, le gouvernement fera la promotion de la démarche de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) pour faciliter l'accès à la qualification pour les personnes ayant acquis de l'expérience dans le domaine, que ce soit au Québec ou à l'étranger. Ce mécanisme est déjà disponible pour les organismes scolaires et une offre de service est déployée dans la majorité des régions.

« Nous avons un grand besoin de plus d'enseignantes et d'enseignants dans nos écoles et le besoin est tout aussi important en ce qui concerne le personnel de service de garde, a commenté M. Roberge. Ce sont des milieux de travail stimulants, et je suis certain que les nouvelles mesures déployées dans le cadre de l'Opération main-d'œuvre contribueront fortement à encourager les gens à venir faire carrière dans le domaine de l'éducation. Nous continuerons sans relâche à valoriser ces professions si importantes et primordiales pour l'atteinte du plein potentiel de nos élèves. »

« Ce qui fait la force de l'Opération main-d'œuvre, c'est que tous les ministères concernés ont mis l'épaule à la roue pour combiner leurs forces, ajoute le ministre Boulet. Les mesures annoncées aujourd'hui s'intègrent à un ensemble de près de 80 mesures, comme les bourses Perspective Québec et le soutien à la formation pour les personnes sans emploi. Recrutement, formation, requalification, reconnaissance des compétences, recours ciblé à l'immigration, soutien à la qualité des milieux de travail et à l'amélioration des conditions de travail : voilà autant de moyens par lesquels l'Opération main-d'œuvre contribuera à répondre aux défis de la pénurie de main-d'œuvre, en particulier pour les services publics essentiels et les domaines stratégiques pour notre économie. J'invite toutes les personnes intéressées à faire le saut. Nous avons besoin de tous nos talents! »