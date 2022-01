« On est encore dans la tempête dans nos hôpitaux », prévient Christian Dubé

« On est encore dans la tempête dans nos hôpitaux » a prévenu aujourd’hui le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, même si l’étau des hospitalisations liées à la COVID-19 et aux manques de ressources s’est desserré un peu selon lui.

Le pic des hospitalisations « n’a pas encore été atteint », a indiqué le ministre Dubé lors d’un point de presse, alors que Québec rapporte aujourd’hui 89 nouveaux décès et 3 417 hospitalisations, soit une augmentation de 36 par rapport à la veille.

« On a constaté depuis plusieurs jours un ralentissement dans l’augmentation des hospitalisations et on espère atteindre un pic, a déclaré Christian Dubé. La tendance est favorable, mais ce n’est pas encore le cas. Ça augmente moins vite, mais ça augmente encore. On est encore sous tension dans nos hôpitaux. »

Christian Dubé a précisé que pendant ce temps, 12 000 travailleurs sont toujours absents dans le réseau de la santé.

Traitement oral

Le ministre était accompagné de la sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières, et pharmaceutiques, Lucie Opatrny, qui a commenté l’arrivée du nouveau traitement oral de Pfizer approuvé par Santé Canada.

Mme Opatrny a indiqué que Québec recevra seulement 6300 traitements du médicament Paxlovid en janvier, 6 200 en février et 19 000 en mars.

La priorité sera donnée aux personnes immunosupprimées.

« Son approbation et son utilisation prochaine est une très belle nouvelle qui nous permettra d’éviter les hospitalisations, mais la vaccination demeure l'arme privilégiée pour lutter contre la propagation de la COVID-19, a-t-elle tenue à préciser. »