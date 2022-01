Levée du couvre-feu aujourd'hui

Dès aujourd’hui, les Québécois pourront sortir de leur résidence après 22 h sans recevoir de constat d’infraction avec la levée du couvre-feu.

C’est la veille du 31 décembre, que le premier ministre, François Legault, avait annoncé prendre une mesure « extrême » en imposant un couvre-feu. Depuis, il était interdit de mettre les pieds dehors entre 5 h et 22 h sans une raison valable.

M. Legault avait promis que ce serait la première mesure qui serait levée dès que la situation le permettrait. C’est pour cela que la semaine dernière, il en avait fait l’annonce. Cela concorde avec le retour en classe des élèves du primaire et du secondaire.

Rappelons qu'en janvier 2021, Québec avait imposé un couvre-feu durant 4 mois et demi et à des heures beaucoup plus restrictives.

Également, à partir de demain, le passeport vaccinal devient obligatoire pour entrer dans les commerces de la SAQ et de la SQDC.

Jeudi dernier, le gouvernement avait annoncé qu’à partir du 24 janvier les gens devraient être convenablement vaccinés pour accéder aux commerces de plus de 16 000 pi2. Seuls les pharmacies et les commerces d’alimentation sont exemptés. Pour le moment, Québec n’a toujours aucun décret pour l’imposer.

Le 23 janvier, les commerces pourront à nouveau ouvrir tous les dimanches sans exception.